Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
ВТБ выпустил в ноябре 112,9 тысяч Пушкинских карт для дальневосточников. В целом по стране выпущено уже более 2 млн таких карт. Это те молодые россияне, кто заранее подал заявление на их перевыпуск в ВТБ, как в новом банке-операторе.
Оперативнее всего на задачу перевыпустить Пушкинскую карту отреагировала молодежь Хабаровского (20,9 тыс. карт), Забайкальского (20,5 тыс.) и Приморского края (20,4 тыс)
Новые карты начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений. Сейчас держатели могут продолжать пользоваться Пушкинскими картами, выпущенной в Почта Банке – она будет работать без изменений 31 декабря.
Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно уже сейчас: удобнее и быстрее всего это сделать в приложении «Госуслуги Культура», приложении Почта Банка.
