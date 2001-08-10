Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел очередной личный прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Личный прием мэра дает возможность горожанам напрямую обсудить свои проблемы с главой областного центра. В таких встречах также принимают участие руководители профильных структур администрации Южно-Сахалинска, что позволяет оперативно решать часть вопросов.
Так, к мэру обратилась южносахалинска Альбина Баева. Она проживает в доме на пр. Победы, 81 и попросила посодействовать в благоустройстве близлежащей территории. В частности, горожанку волновали вопросы переноса контейнерной площадки и приведения в порядок пространства возле подъездов. По поручению мэра обращения взяты в проработку, даны поручения руководителям профильных департаментов.
Еще один вопрос, который задала горожанка, касался благоустройства проезда, расположенного рядом с домом. По сообщению департамента дорожного хозяйства и благоустройства, асфальтирование этого участка запланировано на следующий год.
- У меня было много вопросов по благоустройству пространства вокруг нашего жилого дома. Хочется, чтобы навели порядок, было чисто и красиво. Я обратилась к Сергею Александровичу напрямую. Могу сказать, что все наши вопросы уже решаются. Нас услышали, и у нас есть уверенность в позитивных изменениях в будущем, - поделилась впечатлениями от встречи южносахалинка Альбина Баева.
Также жительница Лугового обратилась к мэру с непростым земельным вопросом. Обращение было зафиксировано. Профильным ведомствам поставлена задача проработать ситуацию.
Администрация города напоминает, что предварительно записаться на личный прием можно в будние дни по адресу: Коммунистический проспект, 49, кабинет №103, с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефоны для справок: 300-845, 300-871. Направить обращение о записи также можно через электронную приемную.
Информация о графиках приемов руководителей структурных подразделений и вице-мэров, в том числе в выездном формате, размещена на официальном сайте администрации.
