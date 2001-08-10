Сахалинцев приглашают присоединиться «Сообщества гидов-краеведов Сахалина и Курил»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Презентация профессионального объединения «Сообщество гидов-краеведов Сахалина и Курил» состоится в главной островной библиотеке в рамках проекта «Народный Сахалинский гид» 20 ноября. Начало в 18:30.
Инициатором создания сообщества выступил Андрей Кафкан – известный краевед, гид-проводник, победитель Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов». На презентации он представит цели и задачи объединения, расскажет о планах на ближайший год, а также о том, как каждый, кто любит Сахалин и хочет делиться его тайнами, может стать частью этого сообщества.
С каждым годом Сахалин и Курилы привлекают всё больше туристов – будь то любители горнолыжных трасс «Горного воздуха» зимой, ценители цветения сакуры и наблюдения за сивучами весной, дайверы и пешие путешественники летом или те, кто приезжает осенью, чтобы увидеть ход лосося и согреться в горячих источниках. Растёт спрос на профессиональных, знающих и увлечённых гидов-краеведов, способных раскрыть уникальную природу и богатую историю нашего региона.
Встреча состоится в Добро.Центре СахОУНБ (3-й этаж СахОУНБ). Вход свободный
Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-54.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
16:26 7 Ноября Сахалинцы отсортировали более 280 тонн вторсырья за октябрь
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
- 17:46 Сегодня Телеком-операторы России активно внедряют ИИ в свои продукты и инфраструктуру
- 17:27 Сегодня Международная научно-практическая конференция прошла в Южно-Сахалинске
- 16:43 Сегодня Центр «Страна СОВ» стали одним из победителей гранатового конкурса
- 14:48 Сегодня На Сахалине с военнослужащими проходят занятия по подготовке расчётов гранатомётов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?