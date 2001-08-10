Сахалинцев приглашают присоединиться «Сообщества гидов-краеведов Сахалина и Курил»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация профессионального объединения «Сообщество гидов-краеведов Сахалина и Курил» состоится в главной островной библиотеке в рамках проекта «Народный Сахалинский гид» 20 ноября. Начало в 18:30.

Инициатором создания сообщества выступил Андрей Кафкан – известный краевед, гид-проводник, победитель Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов». На презентации он представит цели и задачи объединения, расскажет о планах на ближайший год, а также о том, как каждый, кто любит Сахалин и хочет делиться его тайнами, может стать частью этого сообщества.

С каждым годом Сахалин и Курилы привлекают всё больше туристов – будь то любители горнолыжных трасс «Горного воздуха» зимой, ценители цветения сакуры и наблюдения за сивучами весной, дайверы и пешие путешественники летом или те, кто приезжает осенью, чтобы увидеть ход лосося и согреться в горячих источниках. Растёт спрос на профессиональных, знающих и увлечённых гидов-краеведов, способных раскрыть уникальную природу и богатую историю нашего региона.

Встреча состоится в Добро.Центре СахОУНБ (3-й этаж СахОУНБ). Вход свободный

Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-54.