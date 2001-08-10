Расписание автобуса №6 оптимизировано с учетом обратной связи с жителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Виталий Данилов и представители центра управления городской мобильности провели встречу с активными жителями Лиственничного. В ходе обсуждения людям было представлено обновленное расписание движения автобусов №6, с учетом ранее высказанных пожеланий.

Напомним, автобусы №6 с сентября курсируют по новому маршруту и расписанию от аквапарка «Аквасити» до УТЦ «Восток» и в обратном направлении. Изменения были внедрены для удобства людей - они позволили вдвое сократить время ожидания транспорта и значительно увеличить число рейсов. Такой график во многом отвечает запросам жителей. В частности, утреннее расписание было сформировано таким образом, чтобы максимально синхронизироваться со временем начала занятий в школах, что очень удобно для детей и их родителей. Вместе с тем оставались вопросы по интенсивности движения в другие периоды, которые были подняты инициативной группой в ходе встречи, проведенной ранее.

— Мы проработали вопрос и сегодня представили обновлённое расписание. Учли замечания так, чтобы автобусы в обеденное и вечернее время ходили чаще, что сделает поездки комфортнее. Также зафиксировали другие предложения горожан и приняли к рассмотрению, – прокомментировал Виталий Данилов.

Важность обратной связи подчеркнула жительница Лиственничного Татьяна Иванова:

— На первой встрече мы подробно обсудили работу маршрута №6, для нас было важно, чтобы школьникам и всем жителям было комфортно добираться в школу, до работы и обратно. Нас услышали: скорректированное расписание стало лучше. Будем смотреть, пробовать, чтобы оно максимально устраивало всех, – поделилась Татьяна Иванова.

Обновленное расписание маршрута №6:

Отправление от «Аквасити»:

07:42, 08:14, 08:46, 09:18, 10:22, 10:54, 11:26, 11:58, 13:02, 13:34, 14:38, 15:10, 15:42, 16:14, 17:18, 17:50, 18:22, 18:54, 19:58, 21:02

Отправление от УТЦ «Восток»:

07:10, 07:42, 08:14, 08:46, 09:50, 10:22, 10:54, 11:26, 12:30, 13:02, 14:06, 14:38, 15:10, 15:42, 16:46, 17:18, 17:50, 18:22, 19:26, 19:58

В настоящее время расписание проходит согласование с жителями. Планируется, что оно начнет действовать 24 ноября.