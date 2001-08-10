Сахалинэнерго завершило модернизацию подстанции «Буюклы» в Смирныховском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) провело модернизацию подстанции «Буюклы» напряжением 35 кВ Смирныховском районе. Это позволило повысить надежность электроснабжения потребителей в поселке Буюклы, предприятий жизнеобеспечения и социально-важных объектов. Также появилась возможность для подключения к централизованному электроснабжению новых потребителей.
Подстанция «Буюклы» была построена в 1978 году. К настоящему времени ее оборудование физически и морально устарело, не отвечало возросшему уровню электропотребления, изменившимся климатическим условиям и новым требованиям сейсмостойкости.
В рамках реконструкции на подстанции было смонтировано комплектное распределительное устройство напряжением 6 кВ в составе 13 ячеек и 9 вакуумных выключателей. Оборудование оснащено современными средствами телемеханики. Это позволило повысить качество управления энергообъекта, обеспечить непрерывный качественный контроль над важными параметрами работы в режиме реального времени, сократить время для восстановления электроснабжения во время аварийных отключений.
Источником финансирования реконструкции объекта стали собственные средства Сахалинэнерго.
На период реконструкции подстанции ограничения в электроснабжении носили минимальный характер – только для перевода нагрузки с одного оборудования на другое.
