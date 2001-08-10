5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В южной части областного центра продолжается строительство крупнейшего объекта современной системы водоснабжения на островах – водозабора «Южный». Он обеспечит чистой водой 65 тысяч человек.
Водозабор «Южный» - флагманский объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в островной столице.
«Строительство водозабора «Южный» — это технически сложный инженерный кейс. Объекта такого масштаба и конфигурации в островном водном коммунальном хозяйстве еще не возводилось. Многие решения применяются впервые на островах. Но кроме современности и масштаба объект отличает еще и надежность - речь как о энергобезопасности, так и о соответствии строгим сейсмическим требованиям», - рассказал директор по капитальному строительству Андрей Еремеев.
При строительстве водозабора применяются решения, часть из которых не имеет аналогов в островном регионе. Представляем ТОП-5 фактов об уникальности водозабора «Южный»:
- Это самый крупный объект в островном водном коммунальном хозяйстве, построенный в 21 веке. Он расположен на участке в 40 тысяч квадратных метров. К водозабору построили дорогу и возвели мост через реку Сусуя;
- Два резервуара чистой воды производились по специальному заказу и станут самыми крупными в Сахалинской области. Объем каждого составляет 5 тысяч кубометров. Стены огромных цилиндров выполнены из высококачественной нержавеющей стали с оцинковкой. На один резервуар потребовалось более 120 тонн нержавеющей стали и почти 130 тысяч единиц строительной фурнитуры - болтов, шайб и гаек;
- Насосы для нового водозабора «Южный» спроектировали и произвели специально для сахалинского проекта. Их отличает высокая мощность – каждый по 400 киловатт.
- При строительстве инженерам необходимо было решить проблему сложной структуры почв – до начала строительства на этом участке располагалось болото. Строителям пришлось осушать территорию, заменив влажные грунты 120 тысячами кубов плотного скальника. Применяли и другие технологии укрепления - геотекстиль и шпунтирование Ларсена. Эти технологии считаются дорогостоящими и трудозатратными, но при этом очень надежными и эффективными.
- Согласно данным гидрогеологической экспертизы в этой локации залегают богатые водоносные горизонты. Вода в них очень высокого качества.
Водозабор рассчитан на мощность 20 тысяч кубометров воды в сутки с потенциалом увеличения до 32 тысяч кубометров. Он обеспечит чистой водой как новые жилые районы, так и уже существующие. Кроме того, к водозабору будут подключены и социальные объекты – поликлиника в «Хомутово», школа и детский сад. Уже построены 24 километра новых сетей от водозабора к жилым кварталам.
На строительной площадке работы идут ежедневно, в процессе задействовано более 100 человек и 30 единиц специализированной техники. Гидрологические испытания нового объекта проведут уже в этом году.
