Больше 20 детских игровых площадок появилось на Сахалине и Курилах в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе завершается работа по благоустройству комплексных детских игровых зон. В текущем году в 16 муниципальных округах велись работы по их обустройству. Программа строительства таких площадок стартовала в прошлом году по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Так, в Ногликском районе детские зоны для игр появились в квартале ОГРЭ, а также по улице Физкультурной, 70. Здесь уложили безопасное резиновое покрытие, установили детский игровой комплекс и качели-маятник, скамейки, урны, ограждение. Все работы выполнены в соответствии со стандартами безопасности.

В Холмске новая современная многофункциональная детская площадка обустроена по улице Крузеншерна, на территории которой установили детское игровое оборудование, площадка обеспечена уличным освещением и видеонаблюдением. Кроме того, рядом с детской площадкой установили качели и беседки для взрослых.

– Площадка уже стала любимым местом встреч для жителей всего микрорайона. Батут, качели, горки, уютные скамейки – всё это сделало место популярным у жителей: сюда приходят мамы с детьми, подростки, пожилые холмчане. Здесь дети могут играть в безопасности, а взрослые отдыхать и активно проводить время с семьями, – поделилась жительница Холмск Анна Грибанова.

В Томаринском районе в текущем году реализован проект по обустройству комплексной игровой площадки в районе группы жилых домов по улице Карла Маркса 86-86а, 88. На обновленной детской площадке установлены качели, горка, лавочки, урны и иные элементы для безопасного и интересного досуга. Также установлено видеонаблюдение и освещение.

В Углегорске на новой площадке по улице Бумажная, 13 установили новые спортивные снаряды, игровой комплекс для детей и удобные лавочки для родителей. В Поронайске современное пространство для игр и отдыха обустроили по улице Торговой, 6. Теперь здесь расположены скамейки, качели, урны, а также игровые комплексы для детей младшего и старшего возрастов, территория площадки покрыта травмобезопасным резиновым покрытием.

– В настоящее время работы по благоустройству детских зон для игр завершены в 15 районах. Осталось закончить обустройство двух из оставшихся пяти площадок в Южно-Сахалинске. Новый стандарт организации детских игровых и спортивных зон направлен на удовлетворение потребностей каждого ребенка в качественных площадках, улучшение их состояния, устранение устаревшего и небезопасного оборудования. Таким образом создаются привлекательные, надежные и эстетичные зоны отдыха и развлечений для наших детей, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Комплексные детские площадки представляют собой игровые зоны площадью от 300 до 1500 «квадратов» в границах жилых районов и рассчитаны на детей разных возрастных групп – от малышей до подростков. Они должны включать в себя разнообразные зоны для игр и спорта, а также зоны отдыха для взрослых.

Благоустройство в островном регионе также проводится благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В текущем году в его рамках новый облик получат 29 общественных пространств. Их выбрали сами островитяне в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 год. Некоторые из проектов также предусматривает установку детских игровых и спортивных комплексов.