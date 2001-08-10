Бережливые технологии в действии: доклады СахОУНБ на конференции в Санкт-Петербурге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
X Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством в библиотеках: инновации и стандарты» прошла 13 ноября в гибридном формате на базе Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге. В блоке конференции «Бережливые технологии в библиотеках: опыт, инструменты и результаты» в режиме онлайн приняли участие специалисты СахОУНБ.
Свои доклады представили заместитель директора по науке и издательской деятельности СахОУНБ Марина Волкова и главный библиотекарь отдела организации методической и научно-исследовательской работы Оксана Корниенко.
Участники конференции прослушали сообщения «Реализация проекта «Эффективный регион» в сфере культуры и архивного дела Сахалинской области» и «Оптимизация процесса мониторинга посредством реализации проектов по внедрению бережливых технологий на примере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки».
В своих выступлениях специалисты СахОУНБ рассказали о практических инструментах бережливого производства для оптимизации процессов, повышения качества услуг и трансформации организационной культуры, поделились опытом внедрения бережливых процессов в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и продемонстрировали достигнутые результаты, а также обозначили перспективы развития и возможности тиражирования успешных практик.
Кроме прочего, в ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы внедрения и совершенствования систем менеджмента качества в библиотеках, проходил обмен лучшими практиками, участники конференции старались выработать стратегические решения для повышения эффективности библиотечного обслуживания в условиях социальных и экономических изменений.
На сайте Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского доступна Программа и подробная информация о конференции.
