Через пять лет большинство рабочих задач на Сахалине будет выполнять ИИ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К 2030 году искусственный интеллект будет выполнять до 90% рутинных операций в профессиональной деятельности жителей Сахалинской области. Такой прогноз представили эксперты МТС на основе исследования российского и мирового рынка ИИ-агентов.
Согласно данным исследования, в ближайшие пять лет произойдет переход от самостоятельного выполнения задач к модели делегирования. Цифровые помощники начнут действовать от лица человека, взяв на себя не только поиск информации, но и принятие решений в рамках заданных параметров.
Уже сегодня формируются новые модели взаимодействия. Если в 2025 году пользователь самостоятельно формулирует запросы к ИИ, то к 2030 году технология будет сама определять потребности, анализируя рабочие процессы, расписание и данные умных устройств. На этапе поиска и анализа ИИ-агент станет единым окном, автоматически собирающим информацию из различных источников и формирующим готовые решения.
Наибольшие изменения ожидаются в организации рабочего процесса. Вместо самостоятельного сравнения вариантов и оформления заказов пользователь будет только определять общие рамки — бюджет, сроки и основные требования. ИИ-агент сможет автономно выбирать поставщиков, оптимизировать затраты, отслеживать выполнение задач и контролировать логистику. Кроме того, ИИ-агенты возьмут на себя функции контроля качества. Технология будет автоматически отслеживать сроки выполнения работ, напоминать о необходимости технического обслуживания оборудования и вести коммуникацию с контрагентами.
«Внедрение ИИ-агентов – один из ключевых трендов в области развития искусственного интеллекта. И уже сейчас можно констатировать ключевые изменения в поведении потребителей — от поиска и выбора до доверия интеллектуальным помощникам. Агенты искусственного интеллекта выводят сервис на новый уровень и работают на опережение, а не просто реагируют на запросы пользователя. Фактически ИИ-агенты становятся персональными операторами, которые берут на себя рутину, оптимизируют расходы и время клиентов», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
