В Южно-Сахалинске идёт подготовка зеленых насаждений к зимнему периоду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время МБУ «Зеленый город» проводит комплекс работ по подготовке зеленых насаждений к зимнему периоду. Особое внимание уделяется созданию условий для будущего весеннего цветения, в частности, уже сейчас закладывается основа для ярких тюльпановых полей.

В рамках осенних работ специалисты «Зеленого города» трудятся над созданием надежной защиты для растений. Кустарники, как молодые, так и взрослые, аккуратно связываются, а живые изгороди получают специальные укрытия.

- Подготовка к зиме - это важный этап, который закладывает основу для весеннего преображения. Мы укрываем растения, чтобы они благополучно перенесли морозы и снежные нагрузки, а также готовим почву для будущих цветочных композиций, - пояснил директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.

К примеру, в этом году под зиму в Южно-Сахалинске будет высажено около 80 тысяч луковиц тюльпанов. Весной эти яркие цветы украсят городские клумбы.

Кроме подготовки к цветению, продолжается плановая уборка общественных пространств. Листья убираются, а скамейки и малые архитектурные формы отправляются на хранение в специальные ангары. Это позволит защитить их от повреждений во время зимней расчистки территорий от снега. При необходимости они будут отремонтированы и покрашены.

В этом году городские зеленые зоны также активно обновлялись. На площади Победы была заменена живая изгородь, а на одноименном проспекте произведена дополнительная подсадка кустарников. Всего же в этом году в различных скверах было высажено около 300 деревьев, включая рябину, хвойные породы и дубы.

Все работы по подготовке к зимнему содержанию планируется завершить до конца ноября. Создание комфортной городской среды - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Работа ведется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и областного правительства.