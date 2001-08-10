СахОУНБ проведет цикл лекций «Молодёжная неделя цифровых технологий»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека с 26 ноября по 2 декабря станет одной из площадок Всероссийской просветительской инициативы, организованной Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации, портала «Культура.РФ» и международных партнёров.
Тема акции в 2025 году – «Вычисляя реальность» – раскрывает актуальные вопросы взаимодействия человека и искусственного интеллекта, перспектив цифровизации и будущего информационного общества.
В рамках участия в акции СахОУНБ проведёт цикл интерактивных лекций для школьников и студентов. Среди них: «Основы информационной безопасности: психология обмана». Участники узнают, как мошенники используют психологические приёмы для манипуляции сознанием, какие красные флаги стоит замечать и как защитить себя от фишинга, скама и социальной инженерии.
Лекция «Современный сетевой этикет» посвящена правилам поведения в интернете: как избежать конфликтов в соцсетях, сохранить репутацию, уважать чужое мнение и выстраивать конструктивный диалог в цифровом пространстве.
Мероприятия пройдут в указанные дни (за исключением выходных дней) в формате закрытых встреч для организованных групп и станут частью образовательной работы библиотеки по формированию цифровой грамотности и безопасного поведения в сети.
– Цифровая среда – это не только технологии, но и ответственность. Мы рады быть частью масштабной национальной акции, которая помогает молодёжи осознанно подходить к использованию интернета, понимать механизмы влияния и строить свою онлайн-реальность разумно и безопасно, — отметил координатор мероприятий Алексей Мельничук.
Дополнительная информация и запись по телефону +7(4242)45-25-43.
