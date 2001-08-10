Военнослужащие Сахалина учатся тактической стрельбе в боевых двойках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы в составе боевых двоек.

Опыт полученный в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) показал, что при огневом контакте с противником необходимо не только обладать навыками быстрой и точной стрельбы, но и умело сочетать их с тактикой.

На полигоне «Троицкий» опытные инструкторы учат военнослужащих наблюдать за обстановкой, понимать происходящее на поле боя, а также максимально скрытно передвигаться, используя различные укрытия и рельеф местности.

Особое внимание инструкторы уделяют взаимодействию военнослужащих боевых групп между собой, а также грамотно определять приоритетные цели, выбирать оружие с учётом характера действий противника и эффективно его применять.