Южносахалинцам предлагают приобрести свежую камбалу

11:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 13 ноября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу по цене 115 руб/кг.

Торговля осуществляется с  по адресам:

  • Бульвар Анкудинова, 17, с 11.00,
  • пр. Мира, 229 (ТЦ "Янтарь", торговые места № 8-10), с 13.00,
  • ул. Емельянова, 31/2, с 13.00,
  • ул. Ленина, 252Б (ТЦ "Техник", торговое место Д 10), с 13.00.

