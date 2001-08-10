Ученики росгвардейского кадетского класса приняли участие в акции «Письмо солдату»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровске-Сахалинском ученики росгвардейского кадетского класса средней общеобразовательной школы № 6 приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату».

Патриотическая инициатива направленна на поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий. Основная цель – выразить благодарность и поддержку солдатам. Ребята подготовили открытки и написали письма военнослужащим, в которых выразили свою искреннюю поддержку, благодарность и признательность. В каждом письме они делятся своими мыслями, рассказывают о школьной жизни, подготовке к Новогодним праздникам и от всего сердца желают защитникам Отечества крепкого здоровья и благополучия. Кроме того, школьники организовали сбор сладких подарков для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Традиционно такие посылки передаются с бойцами, которые уезжают в зону СВО после краткосрочного отпуска, чтобы лично доставить подарки своим землякам. Подготовленные письма, с особой заботой, дети передали волонтёрам для дальнейшей отправки военнослужащим на передовую.

«Участие наших кадет в такой масштабной Всероссийской акции имеет огромное воспитательное значение. Оно учит детей милосердию, патриотизму и гражданской ответственности. Для наших защитников – это не просто строки на бумаге, а настоящий лучик добра, который дает понять, что их самоотверженность и героизм ценят все жители нашей страны, от мала до велика», – отметила руководитель кадетского класса Мария Власова.