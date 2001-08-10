На Сахалине наградили работников агропромышленного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Официально День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приходится на второе воскресенье октября. Но по сложившейся традиции в островном регионе праздник отмечают в ноябре. Поздравить и вручить награды работникам и коллективам, внесшим весомый вклад в результаты развития отраслей АПК, собрались председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик, главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев, депутаты Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев и Юрий Выголов, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко, вице-мэр города Южно-Сахалинска Виталий Данилов и другие почетные гости. Торжественная церемония состоялась в Южно-Сахалинске.

– Сельское хозяйство — основа экономики любого региона. Наша область относится к зоне рискованного земледелия. Но благодаря своему профессионализму и упорству, поддержке со стороны правительства области, вы добиваетесь высоких результатов. Поставляете на рынок свежие и качественные продукты, обеспечиваете продовольственную безопасность региона. За последние годы реализованы важные проекты: запущены линии по переработке мяса, налажен выпуск сырокопченых и сыровяленых колбас. Наш регион - единственный на Дальнем Востоке, где в промышленных масштабах производятся твердые и полутвердые сыры. Мы по праву гордимся достижениями нашего агропромышленного комплекса. Правительство области будет и впредь делать все для развития отрасли на благо сахалинцев и курильчан, – сказал Алексей Белик.

Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено начальнику цеха АО «Совхоз «Тепличный» Александре Ахмедовой.

Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федерации поощрены: овощевод Ирина Будина и инженер цеха Игорь Дробница АО «Совхоз «Тепличный», консультант отдела экономического развития администрации Невельского муниципального округа Галина Маковеева, варщик цеха по производству пива АО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда» Оксана Капитанова, начальник производственного цеха АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» Лариса Орлова, агроном АО «Соколовский» Елена Чайка, купажист ОАО «Колос» Янина Едигарьева, начальник отдела продаж ООО «Сапико» Ульяна Пяк, финансовый директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Денис Усков.

Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации отмечены: продавец продовольственных товаров АО «Совхоз «Тепличный» Любовь Давыдова, оператор по искусственному осеменению животных и птицы АО «Совхоз Корсаковский» Елена Зыбцева, директор ООО «Аква Спринг» Виктор Наумцев, главный инженер АО «Соколовский» Павел Мокин, начальник отдела растениеводства и механизации сельского хозяйства областного министерства сельского хозяйства и торговли Екатерина Сливкина, а также три сотрудника АО «Совхоз Южно-Сахалинский»: старший ветеринарный врач Вадим Нохрин, водитель погрузчика Евгений Мишин и агент по снабжению Петр Пилипчинец.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награжден заведующий магазином АО «Совхоз «Тепличный» Гузалия Абдрахманова.

За содействие в решении задач, возложенных на Минвостокразвития России, медалями Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики награждены главный бухгалтер Ирина Салтук и бригадир цеха Светлана Авдеева АО «Совхоз «Тепличный». Почетной грамотой Министерства отмечены: оператор линии в производстве пищевой продукции АО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда» Наталья Ким и коллектив АО «Совхоз «Тепличный» в лице генерального директора предприятия Виктора Буткова. Благодарностью федерального министерства награжден коллектив АО «Молокозавод «Поронайский» в лице генерального директора Михаила Кима.

Почетной грамотой Сахалинской области отмечена начальник отдела кадров АО «Совхоз «Тепличный» Светлана Гуцан.

Почетное звание Сахалинской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Сахалинской области» присвоено главе крестьянского (фермерского) хозяйства Надежде Зиминой. Почетные звания Сахалинской области «Заслуженный работник пищевой промышленности Сахалинской области» присвоены мастеру по изготовлению творога цеха переработки молочной продукции АО «Соколовский» Любови Валента Александровне и пекарю ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат» Ирине Колесниченко.

Почетной грамотой Правительства Сахалинской области поощрены: водитель автомобиля гаража Тунегов и ветеринарный врач цеха животноводства Александр Ишалин АО «Совхоз Южно-Сахалинский», птицевод АО «Птицефабрика «Островная» Светлана Чикотик и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Петр Гурулёв.

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Благодарностью Губернатора Сахалинской области награждены: глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ирина Сапронова и техник-теплотехник АО «Совхоз «Тепличный» Сергей Смоленцев.

За особый вклад в реализацию социальной и экономической политики, проводимой Губернатором Сахалинской области и Правительством Сахалинской области Почетным штандартом Губернатора Сахалинской области отмечен коллектив министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Благодарственное письмо Губернатора Сахалинской области вручено ветеринарному врачу цеха животноводства АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Солбону Намжилову.

– Мы вместе делаем одно большое дело. Благодаря нашим усилиям Сахалин и Курилы надежно обеспечены продуктами питания. Желаю процветания всем, кто трудится в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Уверена, отрасль будет прирастать новыми предприятиями, урожаями и победами, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Например, в крестьянском хозяйстве Петра Гурулёва, который отмечен Почетной грамотой Правительства Сахалинской области, налажено производство натуральных продуктов пчеловодства и разведение медоносных пчел.

– Грантовая поддержка со стороны правительства области помогла развитию нашего предприятия. Мы ежегодно поставляем на рынок свыше 1500 килограммов меда. Продукция пользуется большим спросом. Планируем развиваться дальше, – поделился Петр Гурулев.

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия отмечено сообщество профессиональных экспертов за значительный вклад в развитие смотра-конкурса «Сахалинское качество», который в этом году отметил свой 20-ый юбилей и за это время, в том числе при содействии Губернатора и Правительства Сахалинской области, стал важным инструментом поддержки местных производителей и развития региональной пищевой промышленности. Также за плодотворную работу с подрастающим поколением по формированию осознанного выбора будущей профессии в сфере агропромышленного комплекса Благодарственным письмом министра образования Сахалинской области награждены индустриальные партнеры, которые активно участвуют в реализации проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Всего государственными и региональными наградами отмечено 79 работников и коллективы отраслевых предприятий.

На протяжении всего торжества почётных гостей радовала насыщенная концертно‑развлекательная программа: яркие выступления творческих коллективов и энергичные ведущие.

Агропромышленный комплекс — это не просто один из важнейших секторов региональной экономики. Это — гарант продовольственной независимости и стабильности островного региона. Несмотря на то, что островной регион относится к зоне рискованного земледелия, благодаря реализации крупных инвестиционных проектов и оказываемой государственной поддержке Сахалинская область добилась значительных успехов. В настоящее время самообеспеченность Сахалинской области овощами открытого грунта составляет 66%. Это лучший показатель на Дальнем Востоке. Регион почти полностью покрывает потребность в картофеле за счет собственного производства. Показатель самообеспеченности молоком вырос в 2,5 раза. По этому показателю Сахалинская область вошла в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа.