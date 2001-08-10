На Сахалине продолжается работа по проверке хранения оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе продолжаются плановые проверки владельцев гражданского и служебного оружия, проводимые сотрудниками Росгвардии. Мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности и контроля соблюдения законодательства в сфере оборота оружия. За минувшую неделю сотрудники проверили более 90 мест хранения оружия и выявили 18 нарушений требований законодательства. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, изъяли 6 единиц огнестрельного оружия и аннулировали 2 разрешения на его хранение и ношение. Кроме того, в Южно-Сахалинске росгвардейцы изъяли 3 охотничьих ружья у владельца, подозреваемого в совершении умышленного преступления. Добровольно сахалинцы сдали 5 охотничьих ружей и 4 патрона.
В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 278 заявлений от граждан и организаций, из которых рассмотрено 262.
Напоминаем владельцам оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил хранения, ношения и безопасного обращения с оружием, а также об ответственности за их нарушение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня На Сахалине наградили работников агропромышленного комплекса
09:00 Сегодня На Сахалине продолжается работа по проверке хранения оружия
10:41 Сегодня Мошенники обманули жителей Сахалина на миллионы рублей
11:46 Сегодня Южносахалинцам предлагают приобрести свежую камбалу
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
16:26 7 Ноября Сахалинцы отсортировали более 280 тонн вторсырья за октябрь
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
14:15 6 Ноября В Южно-Сахалинске начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
- 15:19 Сегодня В Южно-Сахалинске идёт подготовка зеленых насаждений к зимнему периоду
- 14:21 Сегодня СахОУНБ проведет цикл лекций «Молодёжная неделя цифровых технологий»
- 13:43 Сегодня Военнослужащие Сахалина учатся тактической стрельбе в боевых двойках
- 11:34 Сегодня Ученики росгвардейского кадетского класса приняли участие в акции «Письмо солдату»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?