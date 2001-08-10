На Сахалине продолжается работа по проверке хранения оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе продолжаются плановые проверки владельцев гражданского и служебного оружия, проводимые сотрудниками Росгвардии. Мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности и контроля соблюдения законодательства в сфере оборота оружия. За минувшую неделю сотрудники проверили более 90 мест хранения оружия и выявили 18 нарушений требований законодательства. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, изъяли 6 единиц огнестрельного оружия и аннулировали 2 разрешения на его хранение и ношение. Кроме того, в Южно-Сахалинске росгвардейцы изъяли 3 охотничьих ружья у владельца, подозреваемого в совершении умышленного преступления. Добровольно сахалинцы сдали 5 охотничьих ружей и 4 патрона.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 278 заявлений от граждан и организаций, из которых рассмотрено 262.

Напоминаем владельцам оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил хранения, ношения и безопасного обращения с оружием, а также об ответственности за их нарушение.