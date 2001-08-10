Жители Корсакова пользуются QR-кодами на объектах благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередной отзыв в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области поступил от жителя Корсакова через сервис обратной связи. В своем обращении островитян высказал недовольство, касаемо установленных ограждений вокруг общественной территории в районе пересечения улиц Нагорной и Овражной с улицей Окружной.
Масштабное преображение территории было проведено по результатам Всероссийского голосования. Год назад именно этот проект благоустройства получил наибольшую поддержку местных жителей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На месте заброшенного пустыря появился уютный сквер с зонами отдыха и спортивной площадкой, уличным освещением и благоустроенной зоной вокруг ручья. В сквере установили удобные скамьи, арт объекты, смонтировали освещение. Обновленная территория дополнена молодыми деревьями и другими зелеными насаждениями. Одним из главных показателей востребованности и высокого качества принятых проектных решений является практически круглосуточная востребованность пространства среди жителей и гостей города.
– Еще на этапе строительства администрацией округа было принято решение об установке ограждающих заборов с целью поддержания эстетического облика города. Рядом с общественным пространством расположена канализационная насосная станция, поэтому решено визуально скрыть ее от взглядов отдыхающих в сквере людей. Кроме того, с другой стороны территория граничит с проезжей частью, ограждения помогают решить вопрос безопасности жителей, – отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Анна Сафина.
Всего с 2019 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах было благоустроено более 170 общественных пространств. Работа в этом направлении продолжается, следуя решению Президента РФ Владимира Путина о создании комфортной среды для жизни.
