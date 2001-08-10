Литературная олимпиада «Остров сокровищ» победила в конкурсе президентского фонда культурных инициатив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

III литературная олимпиада «Остров сокровищ» пройдёт в 2026 году во всех 18 районах Сахалинской области. Данный проект направлен на популяризацию чтения и интеграцию культурно-просветительской деятельности в повседневную жизнь регионов. Представляя собой новую форму книжной инфраструктуры, Олимпиада объединяет усилия некоммерческих организаций, учреждений культуры и образования, книжных магазинов и представителей писательского сообщества.

«Это замечательно, что наша областная детская библиотека является участником победившего проекта и способствует реализации интересных образовательных инициатив. Хочу отметить, что проект «Остров сокровищ» вошёл в число победителей первого грантового конкурса 2026 года, а это означает, что работа сделана качественно, понятна и поддержана фондом, которому Президент доверил находить лучшее среди лучших.» - прокомментировала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Уникальные задания олимпиады нацелены на выявление вдумчивого талантливого читателя. Оригинальный комплект материалов, созданный с участием современных отечественных авторов и педагогов-словесников, это механизм организации детского чтения, способ приобщения подростков к литературе, искусству, истории и краеведению.

Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив в Южно-Сахалинске соберутся талантливые читатели из всех районов Сахалинской области, так же будет организован практический семинар для специалистов детско-юношеского чтения с участием экспертов федерального уровня.

Каждому юному читателю предоставляется исключительная возможность озвучить своё видение книг, раскрыть свой творческий потенциал и побороться за право отправиться в неповторимое путешествие на весенних каникулах в культурную столицу России — Санкт-Петербург.

Проект разработан и реализуется АНО «Центр чтения» в партнёрстве с GSCHOOL и Сахалинской областной детской библиотекой. При поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, министерства образования Сахалинской области.