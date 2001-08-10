Литературная олимпиада «Остров сокровищ» победила в конкурсе президентского фонда культурных инициатив
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
III литературная олимпиада «Остров сокровищ» пройдёт в 2026 году во всех 18 районах Сахалинской области. Данный проект направлен на популяризацию чтения и интеграцию культурно-просветительской деятельности в повседневную жизнь регионов. Представляя собой новую форму книжной инфраструктуры, Олимпиада объединяет усилия некоммерческих организаций, учреждений культуры и образования, книжных магазинов и представителей писательского сообщества.
«Это замечательно, что наша областная детская библиотека является участником победившего проекта и способствует реализации интересных образовательных инициатив. Хочу отметить, что проект «Остров сокровищ» вошёл в число победителей первого грантового конкурса 2026 года, а это означает, что работа сделана качественно, понятна и поддержана фондом, которому Президент доверил находить лучшее среди лучших.» - прокомментировала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Уникальные задания олимпиады нацелены на выявление вдумчивого талантливого читателя. Оригинальный комплект материалов, созданный с участием современных отечественных авторов и педагогов-словесников, это механизм организации детского чтения, способ приобщения подростков к литературе, искусству, истории и краеведению.
Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив в Южно-Сахалинске соберутся талантливые читатели из всех районов Сахалинской области, так же будет организован практический семинар для специалистов детско-юношеского чтения с участием экспертов федерального уровня.
Каждому юному читателю предоставляется исключительная возможность озвучить своё видение книг, раскрыть свой творческий потенциал и побороться за право отправиться в неповторимое путешествие на весенних каникулах в культурную столицу России — Санкт-Петербург.
Проект разработан и реализуется АНО «Центр чтения» в партнёрстве с GSCHOOL и Сахалинской областной детской библиотекой. При поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, министерства образования Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
16:26 7 Ноября Сахалинцы отсортировали более 280 тонн вторсырья за октябрь
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
14:15 6 Ноября В Южно-Сахалинске начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
- 17:48 Вчера На Сахалине выявили сильнейших в соревнованиях CrossFit Standup Versus
- 17:20 Вчера Сахалинцы стали призёром чемпионата Азии по гонкам с препятствиями
- 16:56 Вчера Жители Корсакова пользуются QR-кодами на объектах благоустройства
- 16:19 Вчера Студенты СахГУ посетили урок «Толерантность как фактор противодействия ксенофобии»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?