Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2025
Сейчас 04:17
81,29|94,19
С 2026 единая выписка из ЕГРН заменит свидетельство о постановке на налоговый учёт
15:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине сдали нормативы по РХБ защите

Военнослужащие на Сахалине сдали нормативы по РХБ защите

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, проходящие военную службу по призыву, сдали зачёты по выполнению нормативов по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).

Военнослужащие отработали действия по сигналу «биологическая», «радиационная» и «химическая» угроза, надевание ОЗК и противогаза. Особое внимание было уделено навыкам оказания первой помощи и способам эвакуации условно пострадавших.

С целью закрепления полученных знаний и проверки готовности личного состава при химико-биологической угрозе заражения местности каждый военнослужащий сдал зачёт на оценку.

Всего к занятиям было привлечено более ста военнослужащих по призыву гвардейского мотострелкового соединения ВВО.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?