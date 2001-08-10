Военнослужащие на Сахалине сдали нормативы по РХБ защите
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, проходящие военную службу по призыву, сдали зачёты по выполнению нормативов по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).
Военнослужащие отработали действия по сигналу «биологическая», «радиационная» и «химическая» угроза, надевание ОЗК и противогаза. Особое внимание было уделено навыкам оказания первой помощи и способам эвакуации условно пострадавших.
С целью закрепления полученных знаний и проверки готовности личного состава при химико-биологической угрозе заражения местности каждый военнослужащий сдал зачёт на оценку.
Всего к занятиям было привлечено более ста военнослужащих по призыву гвардейского мотострелкового соединения ВВО.
