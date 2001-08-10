В Южно-Сахалинске готовят автобусные остановки к зимнему периоду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице завершаются плановые работы по помывке остановочных павильонов общественного транспорта перед началом зимнего периода. Накануне техника и дорожные рабочие привели в порядок остановки на улицах Горького, Есенина, Емельянова.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко, предварительно специалисты провели мониторинг состояния объектов для планирования работ.

- Пока не установились среднесуточные минусовые температуры помывку автобусных павильонов бригады подрядчиков производят преимущественно во второй половине дня. Работы планируем завершить уже к понедельнику. Поэтому сейчас максимально используем этот период относительно теплой и солнечной погоды, чтобы привести объекты в порядок до наступления морозов, - отметил Андрей Нечепуренко.

Так, стеклянные и пластиковые конструкции павильонов сперва обрабатывают чистящими средствами и затем очищают при помощи мойки высокого давления. Для более сложных загрязнений, таких как, например, следы клея, применяются специализированные чистящие средства. Особое внимание также уделяется уборке поверхностей для сидения. После помывки, скамьи протирают насухо.

Напомним, очистка автобусных павильонов от загрязнений производится регулярно на постоянной основе в рамках текущей работы по содержанию общественных территорий и благоустройству Южно-Сахалинска.