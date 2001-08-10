Вложения в инвестпродукты в ВТБ сахалинцев выросли на треть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года объем портфеля привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Сахалинской области вырос на 6% и на 1 октября превысил 45,3 млрд рублей. Из них 37,6 млрд сформировали депозиты (+2%). Еще 7,7 млрд рублей пришлись на инвестиционные инструменты. Вложения в них сахалинцев росли опережающими темпами: на 29% за январь-сентябрь.
За 9 месяцев года жители Сахалинской области открыли в ВТБ 20,8 тыс. вкладов. Наиболее активными здесь были январь, апрель и май: в каждом из этих месяцев было открыто 2,4 тыс. депозитов.
В период высокой ключевой ставки стали более востребованы и накопительные счета. Они позволяют гибко распоряжаться своими финансами, получая при этом дополнительный доход. С начала года ВТБ открыл 22,7 тыс. таких счетов для сахалинцев. Активнее всего островитяне были в марте, июне и июле, открывая в каждый из этих месяцев по 3 тыс. накопительных счетов.
Поведение сберегателей на Сахалине соответствует общероссийской тенденции: по оценкам ВТБ, объем рынка сбережений физлиц в стране за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7% и по итогам сентября достиг 61,5 трлн рублей. Аналитики ВТБ прогнозируют, что по итогам года объем рынка пассивов вырастет на 15%, до 66,2 трлн рублей.
Управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина прокомментировала: «Несмотря на снижение ключевой ставки, спрос на сберегательные продукты сохраняется. Особо выделю интерес сахалинцев к инвестициям: динамика, которую мы наблюдаем в этом году, говорит о постепенном восстановлении спроса на инвестпродукты. По данным ВТБ, на долю розничных инвесторов приходится около 75% спроса в размещениях и в обороте бумаг на фондовом рынке».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Соревнования «Урок высокой точности» объединили семьи участников СВО
10:25 Сегодня Фотовыставки памятных монет открылись в музеях Сахалина
11:00 Сегодня С 2026 единая выписка из ЕГРН заменит свидетельство о постановке на налоговый учёт
09:42 Сегодня На сельских территориях Сахалина завершается реализация 35 проектов по благоустройству
10:30 5 Ноября Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
11:23 5 Ноября «Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
17:06 5 Ноября 160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
- 14:30 Сегодня В Южно-Сахалинске готовят автобусные остановки к зимнему периоду
- 10:25 Сегодня Фотовыставки памятных монет открылись в музеях Сахалина
- 09:42 Сегодня На сельских территориях Сахалина завершается реализация 35 проектов по благоустройству
- 09:00 Сегодня Соревнования «Урок высокой точности» объединили семьи участников СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?