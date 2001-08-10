Вложения в инвестпродукты в ВТБ сахалинцев выросли на треть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года объем портфеля привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Сахалинской области вырос на 6% и на 1 октября превысил 45,3 млрд рублей. Из них 37,6 млрд сформировали депозиты (+2%). Еще 7,7 млрд рублей пришлись на инвестиционные инструменты. Вложения в них сахалинцев росли опережающими темпами: на 29% за январь-сентябрь.

За 9 месяцев года жители Сахалинской области открыли в ВТБ 20,8 тыс. вкладов. Наиболее активными здесь были январь, апрель и май: в каждом из этих месяцев было открыто 2,4 тыс. депозитов.

В период высокой ключевой ставки стали более востребованы и накопительные счета. Они позволяют гибко распоряжаться своими финансами, получая при этом дополнительный доход. С начала года ВТБ открыл 22,7 тыс. таких счетов для сахалинцев. Активнее всего островитяне были в марте, июне и июле, открывая в каждый из этих месяцев по 3 тыс. накопительных счетов.

Поведение сберегателей на Сахалине соответствует общероссийской тенденции: по оценкам ВТБ, объем рынка сбережений физлиц в стране за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7% и по итогам сентября достиг 61,5 трлн рублей. Аналитики ВТБ прогнозируют, что по итогам года объем рынка пассивов вырастет на 15%, до 66,2 трлн рублей.

Управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина прокомментировала: «Несмотря на снижение ключевой ставки, спрос на сберегательные продукты сохраняется. Особо выделю интерес сахалинцев к инвестициям: динамика, которую мы наблюдаем в этом году, говорит о постепенном восстановлении спроса на инвестпродукты. По данным ВТБ, на долю розничных инвесторов приходится около 75% спроса в размещениях и в обороте бумаг на фондовом рынке».