Благотворительную акцию «Коробка храбрости» запустила «Единая Россия»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициатива сторонников партии продлится до 2 декабря. Первые подарки для юных пациентов медучреждений в Центральный исполком «Единой России» передали депутат Госдумы, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко и её коллега по нижней палате парламента, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Мы проводим акцию уже в тринадцатый раз. Она поддерживает маленьких пациентов, проходящих сложное и порой болезненное лечение. Даже взрослым это непросто. А для детей — настоящий подвиг. Каждый подарок из «Коробки храбрости» помогает найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой и напоминает, что мир полон добра. Приглашаем всех присоединиться», — отметила Ольга Занко.

В свою очередь Николай Валуев добавил, что детей, которые больны очень серьёзными, в том числе онкологическими заболеваниями, отличает очень раннее взросление.

«Они встречаются со смертельными недугами, с которыми бороться крайне сложно, больно, и для этого требуется максимальная концентрация душевных и физических сил. В первую очередь хочется пожелать, чтобы эта акция помогла им понять, что они не останутся без внимания. Им очень важны внимание, забота, ласка, доброе слово. Зачастую именно это может излечить. Я призываю всех неравнодушных людей приходить в отделения партии «Единая Россия», делать свой вклад в эту замечательную акцию», — сказал он.

К старту акции также присоединились врач, детский онколог Кирилл Киргизов и Герой Донецкой Народной Республики, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Кроме того, в числе партнёров акции — Большой Московский цирк.

«Эта инициатива объединяет тысячи людей по всей стране и даёт надежду детям, проходящим через трудные времена. Наши артисты и сотрудники объединены одной целью — подарить маленьким героям частичку тепла, улыбки и веры. Мы собираем подарки, игрушки, конструкторы, развивающие игры — всё, что сможет принести радость и вдохновение. Каждый из нас вкладывает частичку души. Хотелось бы отметить, что поддержка такой инициативы со стороны партии «Единая Россия» показывает, насколько важно объединять усилия ради добра. Когда артисты, волонтёры, врачи, родители работают вместе, добро всегда побеждает», — подчеркнул гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Сбор подарков проходит во всех регионах страны. Пункты приёма открыты в реготделениях партии, штабах общественной поддержки, торговых центрах и у партнёров акции.

Принести можно только новые игрушки (кроме мягких), канцелярию, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества — всё в заводской упаковке.

Председатель Сахалинского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия Сергей Шаров отметил, что акция «Коробка храбрости» — теплое и по-настоящему светлое предновогоднее событие. Это мероприятие объединяет неравнодушных сахалинцев и курильчан, желающих поддержать детей, проходящих медицинское обследование или длительное лечение.

«На мой взгляд, «Коробка храбрости» — одна из самых добрых акций, которые мы проводим. Год от года к ней присоединяется все больше людей, школ и организаций. Мы, сторонники партии, как и всегда, активно поддержим инициативу и уверены, что вновь соберем множество подарков и подарим радость нашим детям», — добавил он.

Напомним, в прошлом году в акции приняли участие более 166 тысяч человек, а детям по всей России было передано свыше 500 тысяч подарков.