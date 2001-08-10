Аэровокзал Южно-Сахалинска готовит кадры для авиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За два года работы нового терминала в аэровокзале «Южно-Сахалинск» трудоустроили 70% выпускников программы практики. Только в 2025 году предприятия приняли 34 специалиста.

48 студентов третьего курса Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ с 10 ноября по 6 декабря проходят практику в аэровокзале. Это уже вторая стажировка для учащихся отделения «Сервис на воздушном транспорте». Ранее они работали на стойках регистрации пассажиров, теперь изучают работу службы транспортной безопасности.

Наставниками для студентов стали сотрудники службы транспортной безопасности. Под руководством опытных инспекторов студенты наблюдают за работой и изучают основы досмотра и профайлинга - ключевые инструменты обеспечения безопасности аэровокзала.

«Партнёрство с колледжем – это инвестиция в наше будущее. Мы растим кадры под свои стандарты с самого начала. Студенты проходят практику во всех ключевых службах, и к моменту выпуска мы уже знаем, кто готов у нас работать. 70% трудоустройства – это не просто цифра, это подтверждение того, что система эффективна. В 2025 году мы приняли 34 выпускника, и многие из предыдущих наборов продолжают расти в компании. Ангелина Олисова, например, за год дошла до позиции старшего агента. Мы планируем продолжать эту программу – аэровокзал растёт, и нам нужны квалифицированные специалисты», – отметила директор по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова.

Студенты наблюдают за тем, как инспекторы проверяют пассажиров и багаж на провоз запрещённых веществ и предметов. Проверку проводят как вручную, так и с помощью оборудования: людей пропускают через статичные металлодетекторы, вещи - через интроскопы. Практиканты следят за работой на всех этапах процесса: видят, как инспекторы объясняют пассажирам, что выложить на ленту, где взять лоток, как пройти к следующей зоне. Так студенты знакомятся с процедурами входного и предполётного досмотра.

В этих же зонах студенты изучают профайлинг - технику выявления потенциально опасных посетителей по невербальным сигналам. Инспекторы внимательно наблюдают за пассажирами, находящимися в стрессовом состоянии, и в случае необходимости помогают успокоиться через диалог.

«Наши студенты проходят через все ключевые службы аэровокзала. Сначала они видят работу с пассажирами на регистрации – учатся общаться, решать конфликты, работать быстро. Потом переходят в службу безопасности, где уже другая специфика: нужна концентрация, стрессоустойчивость, умение считывать людей. К концу обучения студент понимает, где ему комфортнее, к чему есть склонность. И что важно – он видит всю картину работы аэровокзала, а не один участок», - подчеркнула заведующая отделением «Сервис на воздушном транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ Анна Лещенко.

Число студентов на отделении «Сервис на воздушном транспорте» растёт с каждым годом. Если в 2023 году на практику приходило около 25 человек, то в 2025-м аэровокзал принял две группы - 48 студентов. К моменту получения диплома каждый выпускник знает, в какую службу пойдёт работать и на каких условиях. Сахалинская воздушная гавань планирует продолжать программу партнёрства с колледжем.