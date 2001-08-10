С 2026 единая выписка из ЕГРН заменит свидетельство о постановке на налоговый учёт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФНС России по Сахалинской области информирует, что с 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упраздняется. Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Вместе с тем, выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу.

Для получения выписки можно представить запрос в любой налоговый орган или МФЦ либо направить его по почте заказным письмом.

Кроме того, запрос о получении выписки можно направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика (подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью ФНС России физического лица или усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица) или портал госуслуг (подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью, созданной в мобильном приложении «Госключ»).

Ответ будет направлен тем же способом, каким был направлен запрос, в течение пяти дней.

Как и прежде, физические лица могут узнать свой ИНН и моментально получить электронную выписку о нем на сайте ФНС России.