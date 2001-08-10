На сельских территориях Сахалина завершается реализация 35 проектов по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сельских территориях Сахалинской области завершается масштабная реализация проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных на этот год. В 37 сёлах Корсаковского, Холмского, Невельского, Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Томаринского и Ногликского районов будет реализовано 85 проектов благоустройства. Уже завершена работа по 35. Проекты выполняются в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Например, в пгт Тымовское преобразились ключевые социальные объекты. На территории детского сада № 1 появилось современное покрытие, установлен спортивный комплекс, а игровые площадки пополнились новыми элементами — от скамеек и стеллажей до песочницы и лазалок. Не осталась без внимания и территория Дома детства и юношества: здесь проложили тротуарную дорожку, смонтировали освещение и разместили скамейки. Также в селе Кировское по улицам Киевской и Новой ранее закончено обустройство уличного освещения.
Активно ведётся работа в Холмском районе. В селе Костромское обновили дорожную инфраструктуру — заасфальтировали улицы Полевая и Озёрная, а также обустроили тротуар по ул. Усадьба Совхоза. В селе Яблочное появился благоустроенный сквер отдыха, а на ул. Кирова установили уличные светильники. В селе Чистоводное смонтировано освещение по ул. Центральной. Ранее в этом году в селе Пожарское на улице Центральной был произведен монтаж уличного освещения. В селе Чехов реализовано сразу два проекта: установлено освещения на улице Луговой и обустроена ливневая канализация в районе дома №56 по улице Ленина. А в селе Правда отремонтированы раздевалки и хоккейный корт, а для поддержания катка в надлежащем состоянии приобретены мотопомпы.
В Томаринском районе в селе Парусное завершён проект по устройству тротуара вдоль ул. Набережной, что сделает передвижение жителей более комфортным и безопасным. Ранее в округе закончены проекты по установке уличного освещения на улицах Заводская и Волжская в селе Красногорск, а также по улице Мира в селе Черемшанка.
Также ряд значимых проектов уже реализован в сёлах Невельского, Корсаковского, Поронайского, Ногликского, Смирныховского и Макаровского муниципальных округов.
– Сегодня развитие сельских территорий — одно из ключевых направлений государственной политики, обозначенных нашим Президентом. Эта задача входит и в число приоритетов партийного проекта «Российское село». Федеральные, региональные и местные органы власти действуют согласованно, поддерживая инициативы жителей. Именно эти инициативы превращаются в реальные проекты, меняющие облик сельских территорий и создающие комфортную среду для жизни, — подчеркнула Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, региональный координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия».
Программа по развитию сельских территорий позволяет строить объекты здравоохранения, культуры, образования, спорта и жилищно-коммунального хозяйства, ремонтировать сельские дороги, обустраивать места общего пользования, благоустраивать зоны отдыха, спортивные и детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, дворовые проезды, парковки, придомовые территории и реализовывать другие проекты, направленные на улучшение условий жизни в сельской местности. Одни из самых популярных проектов — благоустройство территорий и общественных пространств. С каждым годом инициативность и активное участие граждан способствуют увеличению числа таких проектов. В 2022 году было реализовано 5 проектов по благоустройству территорий и общественных пространств, в 2023 году их число возросло до 12, а в прошлом году, при непосредственной поддержке губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, количество реализованных проектов благоустройства достигло 31. До конца текущего года будет реализовано 85 проектов, которые затронут более сорока семи тысяч человек.
