Соревнования «Урок высокой точности» объединили семьи участников СВО
Семьи сахалинских военнослужащих – участников СВО приняли участие в соревнованиях «Урок высокой точности».
Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. Конкурсанты учились управлять дронами – выполняли задания на точность маневрирования, прохождение маршрутов и посадку в заданную зону.
Кроме того, в современном электронном тире участники мероприятия соревновались в меткости стрельбы. Здесь важны были не только личные навыки, но и командная работа: родители и дети вместе анализировали результаты, корректировали тактику и радовались успешным выстрелам.
По завершении всех испытаний каждая команда получила памятные призы и дипломы. Однако, как признались сами участники, самая ценная награда – это яркие эмоции от совместного преодоления трудностей, новые знакомства и обмен опытом с другими семьями, а также чувство единства и взаимной поддержки.
