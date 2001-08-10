Новые зоны отдыха в Холмске и Аниве готовы к открытию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по созданию экологического парка «Зеленая гавань» в Холмске и парка «Заречье» в Аниве вышли на финишную прямую. Благоустройство территорий проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оба объекта стали победителями III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного округа в категории «Малые города».

В рамках проекта по благоустройству экологического парка в Холмске выполнены работы по устройству входной группы покрытий, на территории появились малые архитектурные формы, интерактивная детская игровая площадка, скейт-парк, танцевальный павильон и сцены, также пространство дополнили полигональными фигурами совы, оленя, медведей и других животных, установлено видеонаблюдение.

- Все площадки проекта объединяются вело-лыжной трассой, идущей по периметру и плавно перетекающей в соседний парк. Вдоль реки организован променад и мангальная зона с беседками. По всему периметру парка, начиная от главного входа, расставлены арт-объекты. В настоящее время объект находится на завершающей стадии, производится уборка и вывоз строительного мусора. В дальнейшем парк станет площадкой для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, – рассказала руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Виктория Доля.

Парк «Заречье» в Аниве призван стать центром отдыха, спорта и культурного обмена, объединяя людей и создавая условия для активного и здорового образа жизни. Концепция проекта строится на создании экологического парка с функциональными зонами: спортивной, детской, зоны тихого отдыха и центральной площади со сценой. Все это позволит разнообразить досуг жителей и гостей города, предоставляя возможности для активного и спокойного отдыха.

К сегодняшнему дню завершены работы по устройству главной входной группы со стороны стадиона, выполнено устройство детской игровой площадки с полосой препятствий, установлена сцена для проведения мероприятий, территория дополнена перголами, скамьями, гамаками и велопарковкой.

Для удобства посетителей здесь появились автомобильная парковка и туалетный модуль.

– В настоящее время в парке «Заречье» производятся пусконаладочные работы опор освещения, проверка и настройка оборудования, а также проверка безопасности системы. В скором времени будет установлен еще один детский игровой комплекс. После окончания этих работ объект будет завершен на 100%, – отметила Виктория Доля.

Напомним, в текущем году в островном регионе реализуется 6 проектов – победителей Всероссийского конкурса. Это аллея «Северный ветер» в Макарове, пешеходная дорожка между Курильском и Китовым «Тайны айнов», благоустройство территории вдоль реки Корсаковки (третий этап), а также «Спящая красавица. Обустройство пешеходной лестницы со смотровой площадкой» в Южно-Курильске.