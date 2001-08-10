Мэр Южно-Сахалинска проверил работу по благоустройству площади Славы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству площади Славы — одного из любимых мест для прогулок горожан и гостей областной столицы. Напомним, ранее здесь была приведена в порядок территория перед мемориалом, а в этом году подрядные организации продолжают обновление пешеходных связей, лестничных маршей, а также работают над озеленением.
Сегодня ход выполнения работ в рамках инспекционного выезда проверил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Как доложили специалисты управления дорожного хозяйства, в полном объеме уже выполнена установка бортовых камней и облицовка гранитом ступеней лестниц. Укладка тротуарной плитки находится на завершающем этапе.
Отдельное внимание уделено вопросу освещения. На территории уже заменено 74 светильника. Дополнительно устанавливается 128 RGB-светильников на опоры освещения (меняющих оттенки), что обеспечит акцентную подсветку деревьев и создаст особую атмосферу в вечернее время.
– У нас есть ежедневные задачи по текущему содержанию городских территорий. Вместе с тем, уделяем внимание освещению и дополнительному благоустройству общественных пространств, в том числе площади Славы. А к Новому году новую подсветку добавим и на Коммунистическом проспекте, в районе краеведческого музея, где проводятся мероприятия. Эта работа будет продолжена. Город живет активной жизнью, и мы видим много людей, которые гуляют по областному центру. Поэтому создание комфортных условий остается нашим безусловным приоритетом, – прокомментировал Сергей Надсадин.
Основные работы на площади Славы планируется закончить до конца ноября. Со стороны администрации осуществляется непрерывный контроль за процессом и качеством выполнения работ, а также их соответствием нормативной и проектной документации.
