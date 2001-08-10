Тихоокеанское
Минстрой утвердил порядок формирования стоимости обслуживания газового оборудовани

Информируем население Сахалинской области о том, что Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвержден порядок формирования стоимости обслуживания газового оборудования в соответствии с Приказом №673/ПР от 04.10.2024 года, который предназначен для повышения прозрачности и обоснованности цен на услуги по обслуживанию и эксплуатации газового оборудования в жилом фонде.
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Минстроя, основные принципы формирования стоимости включают автоматизацию процедуры определения цен, учет технических характеристик оборудования, уровень сложности обслуживания и региональные особенности.
Основные положения нового порядка предусматривают:
Единую методологию определения стоимости обслуживания газового оборудования, использование тарифных нормативов, утвержденных на федеральном и региональном уровнях, обеспечение прозрачности процессов формирования цен для потребителей и поставщиков услуг.
Этот документ призван повысить качество и доступность услуг по эксплуатации газового оборудования, а также обеспечить справедливое ценообразование, соответствующее современным требованиям безопасности и эффективности.
