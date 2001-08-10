Минстрой утвердил порядок формирования стоимости обслуживания газового оборудовани
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информируем население Сахалинской области о том, что Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвержден порядок формирования стоимости обслуживания газового оборудования в соответствии с Приказом №673/ПР от 04.10.2024 года, который предназначен для повышения прозрачности и обоснованности цен на услуги по обслуживанию и эксплуатации газового оборудования в жилом фонде.
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Минстроя, основные принципы формирования стоимости включают автоматизацию процедуры определения цен, учет технических характеристик оборудования, уровень сложности обслуживания и региональные особенности.
Основные положения нового порядка предусматривают:
Единую методологию определения стоимости обслуживания газового оборудования, использование тарифных нормативов, утвержденных на федеральном и региональном уровнях, обеспечение прозрачности процессов формирования цен для потребителей и поставщиков услуг.
Этот документ призван повысить качество и доступность услуг по эксплуатации газового оборудования, а также обеспечить справедливое ценообразование, соответствующее современным требованиям безопасности и эффективности.
Подробную информацию о порядке формирования стоимости обслуживания газового оборудования можно найти в оригинальном документе Минстроя.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня ВТБ предупреждает: новая волна мошенничества через взлом мессенджеров
10:53 Сегодня Департамент общественной безопасности и контроля занял 3 место в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»
09:50 Сегодня Южно-Сахалинский хор «Кантилена» стал победителем Дальневосточной хоровой олимпиады
10:14 Сегодня «Сахалинские Акулы» проиграли тульской «Академии Михайлова»
10:30 5 Ноября Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
11:23 5 Ноября «Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
17:06 5 Ноября 160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
- 17:55 Сегодня Персональная выставка из бисера Натальи Лобкиной открылась в СахОУНБ
- 17:26 Сегодня Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России» пройдут в Южно-Сахалинске
- 16:27 Сегодня Новые зоны отдыха в Холмске и Аниве готовы к открытию
- 15:49 Сегодня Завершён капитальный ремонт библиотеки «Книжный квартал»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?