«РВК-Сахалин» завершает подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» завершил подготовку объектов водоснабжения и водоотведения к зиме, на предприятии создан запас необходимых материалов. Это позволит минимизировать потенциальную аварийность в сезон минусовых температур.

Специалисты компании в теплые месяцы профилактически промыли более 70 километров сетей, провели проверку пожарных гидрантов, выполнили ремонт ветхих и аварийных трубопроводов, провели ревизию и подготовку объектов водоснабжения и водоотведения.

Специалисты проверили 26 водозаборов Южно-Сахалинска, обследовали 25 водопроводные насосные станции и 29 объектов водоотведения, включая резервные источники электроснабжения. Провели диагностику, сезонное обслуживание, текущий и предупредительный ремонты специализированных автомобилей и машин сопровождения. Закуплены зимние комплекты спецодежды и средств индивидуальной защиты для персонала.

«На предприятии жизнеобеспечения был создан график по подготовке всех объектов к работе в холодный период. Он учитывает особенности производственного процесса, необходимое время на подготовку, а также текущий температурный режим и погодные условия. Несмотря на то, что теплая осень могла нам дать возможность продлить подготовительный процесс, мы все завершили строго по графику», — отметил директор по производству «РВК-Сахалин» Анатолий Петров.

В водоканале создан запас топлива и реагентов для обеззараживания воды. Проведена ревизия электрооборудования, водозаборных сооружений, канализационно-насосных и повысительных насосных станций.

«Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске к зимнему сезону — это не просто задача, а наша ответственность перед жителями города. Зима на Сахалине может быть суровой, и любые недостатки в системе могут привести к серьезным последствиям. Мы должны обеспечить надежность и бесперебойность водоснабжения, чтобы каждый дом, каждая семья могли чувствовать себя комфортно и безопасно в холодное время года», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.