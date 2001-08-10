Департамент общественной безопасности и контроля занял 3 место в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКУ «Административно-техническое управление», подведомственное учреждение департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска, заняло третье место в межрегиональном конкурсе «Бережливый Дальний Восток» в номинации «Лучшая практика оптимизации процесса с помощью цифровых решений» за внедрение в городе системы управления разрешениями на проведение земляных работ.
Все земляные работы сейчас отмечаются на интерактивной онлайн-карте.
- Внедрение этой карты позволило нам совершить качественный скачок в управлении городским хозяйством, - отметил директор МКУ «Административно-техническое управление Администрации города Южно-Сахалинска» Максим Лебедев. - Сегодня любой сотрудник в режиме реального времени видит всю картину по проводимым работам в городе. Достаточно активировать ссылку на объект, и система моментально предоставляет полные данные: кто является производителем работ, в какие сроки они должны быть выполнены и когда будет восстановлено благоустройство.
Ранее для согласования и контроля земляных работ сотрудникам администрации приходилось вручную работать с большими массивами бумажных документов, чтобы определить организатора работ, проверить сроки их выполнения и проконтролировать восстановление благоустройства. Сейчас объем работ виден на любом устройстве имеющем допуск к системе. Благодаря этому сокращено время на обработку запросов и поиск информации, упрощен процесс мониторинга и контроля за соблюдением сроков, ускорено определение ответственных за производство работ.
В перспективе администрация Южно-Сахалинска планирует сделать карту общедоступной. Таким образом каждый житель города сможет в онлайн-режиме получить полную информацию о том, какие работы и кем проводятся под его окнами, когда будет восстановлен асфальт или тротуар.
Внедрение бережливых технологий в работу структур администрации города осуществляется в сотрудничестве с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня ВТБ предупреждает: новая волна мошенничества через взлом мессенджеров
10:53 Сегодня Департамент общественной безопасности и контроля занял 3 место в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»
09:50 Сегодня Южно-Сахалинский хор «Кантилена» стал победителем Дальневосточной хоровой олимпиады
10:14 Сегодня «Сахалинские Акулы» проиграли тульской «Академии Михайлова»
10:30 5 Ноября Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
11:23 5 Ноября «Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
17:06 5 Ноября 160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
- 17:55 Сегодня Персональная выставка из бисера Натальи Лобкиной открылась в СахОУНБ
- 17:26 Сегодня Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России» пройдут в Южно-Сахалинске
- 16:27 Сегодня Новые зоны отдыха в Холмске и Аниве готовы к открытию
- 15:49 Сегодня Завершён капитальный ремонт библиотеки «Книжный квартал»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?