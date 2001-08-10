Департамент общественной безопасности и контроля занял 3 место в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКУ «Административно-техническое управление», подведомственное учреждение департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска, заняло третье место в межрегиональном конкурсе «Бережливый Дальний Восток» в номинации «Лучшая практика оптимизации процесса с помощью цифровых решений» за внедрение в городе системы управления разрешениями на проведение земляных работ.

Все земляные работы сейчас отмечаются на интерактивной онлайн-карте.

- Внедрение этой карты позволило нам совершить качественный скачок в управлении городским хозяйством, - отметил директор МКУ «Административно-техническое управление Администрации города Южно-Сахалинска» Максим Лебедев. - Сегодня любой сотрудник в режиме реального времени видит всю картину по проводимым работам в городе. Достаточно активировать ссылку на объект, и система моментально предоставляет полные данные: кто является производителем работ, в какие сроки они должны быть выполнены и когда будет восстановлено благоустройство.

Ранее для согласования и контроля земляных работ сотрудникам администрации приходилось вручную работать с большими массивами бумажных документов, чтобы определить организатора работ, проверить сроки их выполнения и проконтролировать восстановление благоустройства. Сейчас объем работ виден на любом устройстве имеющем допуск к системе. Благодаря этому сокращено время на обработку запросов и поиск информации, упрощен процесс мониторинга и контроля за соблюдением сроков, ускорено определение ответственных за производство работ.

В перспективе администрация Южно-Сахалинска планирует сделать карту общедоступной. Таким образом каждый житель города сможет в онлайн-режиме получить полную информацию о том, какие работы и кем проводятся под его окнами, когда будет восстановлен асфальт или тротуар.

Внедрение бережливых технологий в работу структур администрации города осуществляется в сотрудничестве с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.