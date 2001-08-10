Южносахалинка Клавдия Фадеева отмечает вековой юбилей
Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня свой 100-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, участница трудового фронта Клавдия Петровна Фадеева. С самого утра в адрес именинницы звучат теплые слова от родных и близких — вековой юбилей южносахалинка встречает в кругу семьи.
От имени мэра города Клавдию Петрову поздравили сотрудники департамента внутренней политики, которые вручили ей приветственный адрес от Сергея Надсадина: «Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, а затем — поднимали страну из руин, создавали мощь и достоинство великой державы. Ваша послевоенная судьба наполнена добросовестным трудом и большими свершениями на благо будущих поколений».
Биография Клавдии Петровны — живая летопись страны, воплощение эпохи самоотверженного труда и стойкости. Она родилась 10 ноября 1925 года в Пермском крае и была младшей в семье, где воспитывались трое детей. Еще в мирное время Клавдия Петровна увлеклась шитьем, и этот навык определил ее путь в суровые годы.
После начала Великой Отечественной войны она стала работать в цеху массового пошива. Хрупкая девушка наравне со взрослыми кроила гимнастерки, нижнее белье, брюки, полушубки — все отправлялось на фронт. После окончания войны Клавдия Петровна трудилась на промкомбинате в Перми.
В 1946 году судьба привела Клавдию Петровну на Сахалин. Островной край стал для нее второй родиной. Здесь Клавдии Петровне посчастливилось встретить своего супруга, с которым она прошла рука об руку почти 60 лет, вырастила детей и внуков.
Свой трудовой путь на Сахалине Клавдия Петровна начала в должности счетовода-бухгалтера в редакции газеты «Тревога». Затем работала на рембазе в поселке Сокол. Окончив курсы бухгалтеров, почти три десятилетия трудилась старшим бухгалтером в областном Совете профсоюзов. Сахалинский трудовой стаж Клавдии Петровны превышает 40 лет, большую часть из которых она проработала в органах профсоюза. Даже выйдя на заслуженный отдых, Клавдия Петровна не смогла сидеть без дела и несколько лет проработала санитаркой в детской поликлинике, санэпидемстанции.
Южносахалинка награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда», а также юбилейными медалями и другими поощрениями за многолетний добросовестный труд.
Свой 100-й день рождения Клавдия Петровна встречает окруженная любовью большой и дружной семьи: сыновей, внуков и правнуков.
