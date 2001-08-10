Завершено благоустройство игровой детской площадки в селе Ясное
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Ясное завершились работы по устройству детской площадки в рамках реализации мероприятия «Устройство комплексных игровых площадок» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Тымовском муниципальном округе». Ранее с просьбой об ее установке к губернатору островного региона Валерию Лимаренко обратились жители населенного пункта.
К сегодняшнему дню техническая готовность объекта составляет 100%. Здесь выполнены работы по устройству резинового покрытия, тротуарной плитки, террасной доски и освещения, установлены малые архитектурные формы.
– Благодаря активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко и участию самих жителей села Ясное нам удалось завершить установку современной детской игровой площадки. Теперь дети смогут проводить свободное время на свежем воздухе, занимаясь активными играми и развивающими занятиями. Мы продолжим работу над созданием комфортной городской среды, делая наши поселки привлекательными и удобными для проживания всех категорий населения, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
В текущем году в 16 муниципальных округах островного региона продолжается работа по благоустройству детских игровых зон, начатая в прошлом году. Комплексные детские площадки представляют собой зоны площадью от 300 до 1500 «квадратов» в границах жилых районов и рассчитаны на детей разных возрастных групп – от малышей до подростков. Они должны включать в себя разнообразные пространства для игр и спорта, а также зоны отдыха для взрослых.
