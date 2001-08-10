Детский сад «Малыш» получил благодарности за участие в акциях «БумБатл»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодарственные письма вручили воспитателям южносахалинского детского сада «Малыш», проявившим особую активность в рамках осеннего сезона Всероссийской акции «БумБатл», представители Управления по обращению с отходами Сахалинской области.

Методист дошкольного учреждения Анна Степаненко рассказала, какая работа проводится в детском саду, чтобы приучать ребят правильно обращаться с мусором, в том числе раздельному сбору сырья и формированию экологически ответственного поведения.

– Забота о природе и осознанное отношение к своей планете — это то, чему нужно учить подрастающее поколение с самого детства. Большое влияние в этом оказывает личный пример родителей. В нашем учреждении мы стараемся поддерживать у ребят стремление к полезным экологическим привычкам: организуем беседы, участвуем в акциях, проводим тематические игры, мастер-классы, конкурсы рисунков, – подчеркнула специалист дошкольного учреждения.

Дети вместе с родителями и воспитателями регулярно участвуют в сборе макулатуры, отработанных батареек, пластика, крышечек от бутылок, картонных коробок для дальнейшей утилизации или вторичной переработки. Специально для этого детский сад оборудовал у себя отдельные контейнеры и ёмкости.

– Такие инициативы играют существенную роль в сохранении природных ресурсов и улучшении экологической ситуации в регионе. То, что взрослые помогают детям осознавать важность заботы об окружающей среде, закладывает надежный фундамент для будущего нашей страны, – отметила специалист по работе с вторичными ресурсами Управления по обращению с отходами Анастасия Ченских.

Работа по раздельному накоплению отходов в островном регионе осуществляется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель нацпроекта – к 2030 году осуществить полный переход на раздельный сбор и сократить объемы захораниваемых бытовых отходов вдвое. Для достижения этих целей необходима поддержка всех жителей региона.