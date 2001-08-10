Фрагмент старого японского водовода обнаружили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При строительстве новой современной газовой котельной на улице Бумажной в Южно-Сахалинске сотрудники "Сахалинской коммунальной компании" обнаружили фрагмент деревянного водовода длиной в несколько метров. Коллеги из ресурсоснабжающей организации поделились информацией о находке с «РВК-Сахалин».

Осмотрев артефакт, специалисты определили, что это фрагмент старого японского водовода. Он выполнен из цельного дерева. Определить породу древесины сейчас затруднительно, но очевидно, что для улучшения гидроизоляционных свойств она была обработана специальной пропиткой. Это позволило водоводу прекрасно сохраниться в грунте.

По оценкам специалистов водовод пролежал в земле около ста лет. Датировка проведена на основании архивных данных: история водоснабжения Южно-Сахалинска начинается в 1925 году, когда японцами была заложена первая водопроводная система. Для строительства применялись типичные для той эпохи материалы – в основном, природные и простые - бамбук, керамика и дерево.

После вхождения южного Сахалина в состав СССР, началась и новая эпоха южно-сахалинского водопровода, и сегодня это динамично развивающийся сложный организм, включающий в себя 365 километров водопроводных сетей и несколько десятков различных объектов водоснабжения (водозаборы, насосные станции и пр.).

Фрагмент деревянного японского водовода был передан в Сахалинский краеведческий музей. Отметим, что это не первая археологическая находка, сделанная в ходе земляных работ в Южно-Сахалинске. Ранее сотрудники аварийно-восстановительных бригад "РВК-Сахалин" находили осколки японской посуды, монеты эпохи Карафуто и фрагменты аптекарской утвари.