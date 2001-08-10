Профориентационная экскурсия в Корсаковский порт собрала соискателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профориентационная экскурсия в Корсаковский морской торговый порт собрала жителей, ищущих работу, и показала реальные возможности трудоустройства в регионе. Порт стал очередной площадкой профтуров, которые проводят кадровые центры Сахалинской области для популяризации рабочих профессий и поддержки занятости.

Организаторами мероприятия выступили агентство по труду и занятости населения Сахалинской области и Корсаковский Кадровый центр.

Перед началом экскурсии участникам напомнили правила охраны труда, выдали каски и сигнальные манишки.

Затем специалисты компании провели экскурсию по производственным объектам и рассказали о вакансиях, условиях работы и гарантиях, предусмотренных для работников.

На предприятии сегодня открыто более 15 вакансий (около 20 рабочих мест). Среди них — электромонтер, водитель погрузчика, слесарь, токарь, электрогазосварщик, докер-механизатор, машинист портального крана, бухгалтер, оператор 1С и другие востребованные специальности. Средняя заработная плата по вакансиям составляет 60 тысяч рублей.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, ежегодную индексацию, медицинские обследования за счёт работодателя, спецодежду и оплату проезда к месту отдыха для работников с иждивенцами.

По словам представителей порта, предприятие активно развивается — реализуется масштабный проект «Логистический технопарк», инициированный губернатором Валерием Лимаренко. Он позволит создать новые рабочие места и укрепить транспортную инфраструктуру региона.

Несколько участников профтура заинтересовались предложенными вакансиями. После экскурсии они обратились в Кадровый центр, где специалисты помогли составить резюме и предложили варианты профессионального обучения и переобучения.

«Профтуры — это эффективный инструмент профориентации. Они дают людям возможность увидеть современное производство изнутри, пообщаться с работодателем и понять, в какой сфере они смогут реализовать себя. Для нас важно, чтобы каждый сахалинец нашел свое место в экономике региона», — отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.

Напомним, с начала 2025 года кадровые центры региона провели более 40 профтуров на предприятия. Экскурсии посетили свыше 200 жителей островов, из них почти 40 уже нашли работу.

Мероприятия проходят в рамках реализации национального проекта «Кадры», направленного на развитие человеческого капитала и повышение престижа рабочих профессий.