С профессиональным праздником Сергей Надсадин поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорогие сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы - люди долга, для которых честь и отвага не просто слова, а жизненный принцип. Изо дня в день вы стоите на защите закона, обеспечивая покой жителей Южно-Сахалинска.

Ваша ответственная служба - это основа государственной стабильности и спокойствия наших граждан. Каждый день вы охраняете порядок на улицах областного центра, ведете работу по раскрытию преступлений, реализуете меры профилактики в праздники и будни. Вы - та незримая, но надежная сила, которая позволяет нашим жителям чувствовать себя в безопасности. Благодарю за конструктивное взаимодействие с администрацией Южно-Сахалинска. Вместе мы делаем одно общее дело - оберегаем комфорт наших горожан.

Особая благодарность ветеранам - тем, кто закладывал традиции службы в легендарной советской милиции и стоял у истоков современной правоохранительной системы. Спасибо, что и сегодня, передавая бесценный опыт молодым коллегам, вы остаетесь нравственным ориентиром и эталоном беззаветного служения Родине.

Пусть в ваших семьях царит понимание и уют, которые дают силы справляться с любыми трудностями. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, несгибаемой стойкости духа, оптимизма и благополучия! С праздником вас, защитники закона и спокойствия!