Под руководством участников СВО контрактники учатся тактике в сахалинских лесах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С очередной группой военнослужащих гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), подписавших контракты с Минобороны России, стартовали занятия по тактическим действиям и ведению боя в лесополосе.
Занятия проходят на полигоне «Троицкий» под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО). Там военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп, как на открытой, так и в лесистой местности, а также в условиях действия дронов-камикадзе «противника».
При ведении «боя», в процессе обучения, боевые группы для прикрытия используют деревья, овраги, земляные насыпи, а также другие, естественные и искусственные укрытия на местности.
Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника.
Вне зависимости от своей воинской должности каждый военнослужащий гвардейского армейского корпуса ВВО проходит курс тактической подготовки на полигоне.
