Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2025
Сейчас 01:14
Под руководством участников СВО контрактники учатся тактике в сахалинских лесах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), подписавших контракты с Минобороны России, стартовали занятия по тактическим действиям и ведению боя в лесополосе.

Занятия проходят на полигоне «Троицкий» под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО). Там военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп, как на открытой, так и в лесистой местности, а также в условиях действия дронов-камикадзе «противника».

При ведении «боя», в процессе обучения, боевые группы для прикрытия используют деревья, овраги, земляные насыпи, а также другие, естественные и искусственные укрытия на местности.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника.

Вне зависимости от своей воинской должности каждый военнослужащий гвардейского армейского корпуса ВВО проходит курс тактической подготовки на полигоне.

