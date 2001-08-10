С наибольшим числом DDoS-атак сталкиваются отрасли ИТ и транспорта Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Дальнего Востока за третий квартал 2025 года. Ключевыми мишенями хакеров на Дальнем Востоке стали организации сфер ИТ и транспорта. Также большое количество атак направлено на строительные организации и госсектор.
С июля по сентябрь сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2024 года. На организации ДВФО за это же время было направлено 12% от общего объема инцидентов в регионах.
С наибольшим числом DDoS-атак столкнулись отрасли ИТ и транспорта Дальнего Востока. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инцидентов. Кроме того, специалисты RED Security отметили рост атак на организации государственного сектора и сферы строительства.
В фокусе внимания хакеров, атаковавших Дальний Восток, были сайты организаций, расположенных во Владивостоке. На них пришлось 9 из 10 атак, зафиксированных в регионе. В третьем квартале самая мощная в Дальневосточном федеральном округе DDoS-атака в пике достигла 37 Гбит/с. В исследовании RED Security отмечается, что интенсивность атак за этот период снизилась в три раза по сравнению с началом года. Самая продолжительная атака длилась почти 30 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании, расположенной в Хабаровске.
