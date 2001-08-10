Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Колхозное Невельского района завершен капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Гагарина протяженностью 1675 метра. Проект реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Дорога по улице Гагарина — главная транспортная артерия села Колхозного, пронизывающая его от начала до конца. По пути следования расположены такие ключевые объекты инфраструктуры, как агропромышленное градообразующее предприятие ООО «Невельский АгроСнаб», сельский клуб, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт (ФАП), пекарня, магазин и детские игровые площадки.

На протяжении десятилетий она имела лишь грунтовое покрытие, что создавало серьёзные неудобства для местных жителей. Последний капитальный ремонт дороги проводился в 1985–1988 гг. Постоянная пыль, сезонные просадки и деформации существенно снижали качество жизни селян и затрудняли транспортное сообщение. Ситуация обострилась в 2017–2019 гг. в связи со строительством и последующей эксплуатацией тепличного комплекса ООО «Невельский АгроСнаб». Резко возросшая транспортная нагрузка привела к образованию многочисленных дефектов дорожного покрытия.

В рамках капитального ремонта был реализован комплекс мероприятий:

устроено асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее комфортное и безопасное движение;

проложен тротуар для пешеходов;

смонтированы водопропускные трубы для эффективного водоотведения;

установлены столбы наружного освещения, гарантирующие видимость в тёмное время суток;

оборудованы автобусные остановки — после завершения ремонта запущен маршрут пассажирского общественного транспорта;

унифицированы элементы благоустройства: по всей протяжённости дороги установлены одинаковые заборы, ворота и входные группы, что придало улице гармоничный и современный облик.

Реализация проекта стала возможна благодаря консолидированному финансированию из федерального, областного и местного бюджетов, а также за счёт внебюджетных средств ООО «Невельский АгроСнаб».

Проведённый капитальный ремонт кардинально изменил ситуацию: грунтовая дорога превратилась в современную магистраль с полным комплексом инфраструктуры. Это не только повысило комфорт и безопасность передвижения, но и способствовало общему благоустройству села, улучшив качество жизни его жителей.

Программа комплексного развития сельских территорий успешно реализуется в Сахалинской области на протяжении нескольких лет. При активной поддержке губернатора и областного правительства, а также благодаря непосредственному участию местных жителей, ежегодно облагораживаются места общего пользования, создаются и обновляются зоны отдыха, оборудуются современные спортивные и детские площадки, проводится капитальный ремонт дорожной инфраструктуры, реконструируются социальные и образовательные учреждения, улучшаются жилищные условия и многое другое. Всё это преображает внешний облик сёл и повышает комфортные условия проживания селян. Улучшение качества жизни в сельской местности, повышение экономического потенциала и сохранение доли сельского населения также является важной частью проекта «Российское село» партии «Единая Россия».