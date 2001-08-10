В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной центр активно преображается благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году Южно-Сахалинск получил пять новых комплексных площадок, три из которых уже готовы принять жителей.
Многофункциональные зоны расположены по следующим адресам: ул. Спутник-2, ул. Крайняя, 37, пр. Победы, 63в и 63г, а также в сквере «Молодежный» в Ново-Александровске и в планировочном районе Луговое.
- Каждая из площадок представляет собой продуманное пространство, включающее в себя современные детские игровые комплексы с горками и качелями, а также спортивные зоны для активного досуга. Особое внимание уделено безопасности и комфорту: все зоны оборудуются специальным резиновым покрытием, устанавливается наружное освещение. Неотъемлемой частью проекта является благоустройство прилегающей территории, - рассказал начальник производственно-технического отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Гельд.
Напомним, в прошлом году в Южно-Сахалинске уже была успешно реализована подобная инициатива — обустроена комплексная площадка в Синегорске на ул. Горной, 6.
Создание комфортной городской среды и обновление территорий - приоритет работы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Глава региона лично контролирует ход работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
