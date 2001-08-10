В Сахалинской библиотеке прошла лекция «Арктический прорыв С.О. Макарова»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта «Краеведческие штудии» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 ноября состоялась лекция «Арктический прорыв С.О. Макарова», приуроченая к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути – важнейшей вехи в истории арктического мореплавания. Лектором выступила ведущий архивист ГИАСО Мария Кузьменко. Слушатели – студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа.

В начале лекции речь шла о возрастающем интересе к Арктике, как к транспортному коридору – Северному морскому пути, который является уникальным маршрутом от Европы до Азии. О том, что история её освоения идёт с давних лет и пересекается с именами выдающихся русских мореплавателей и исследователей: В. И. Беринга, С. И. Дежнёва, И. А. Чирикова, С. И. Челюскина.

Далее участникам рассказали о биографии Степана Осиповича Макарова – русского военно-морского деятеля, адмирала, исследователя, вклад которого в развитие арктической науки невозможно переоценить. Его изобретения оказали огромное значение на развитие флота, включая создание теории непотопляемости и живучести кораблей, а также разработки в области артиллерии и минно-торпедного дела. Он был новатором в кораблестроении и военном деле, а его труды и идеи внесли вклад в мировую науку.

Отдельно речь шла об истории проектирования и строительства первого ледокола «Ермак», которым занимался лично Макаров. Это судно стало первопроходцем в широтах Арктики и активно использовалось с 1899 до 1963 года.

Мария Кузьменко также рассказала о том, что адмирал Макаров бывал на Сахалине: в 1895 г. у подножия мыса Крильон по его распоряжению была заложена вековая марка для наблюдений за уровнем моря, в народе она получила название "Макаровская метка". Она до сих пор находится в том месте, и туристы могут лично увидеть следы присутствия великого исследователя. А в 1946 году в честь Степана Осиповича на Сахалине был назван город Макаров, что говорит о большом значении его персоны для нашего острова.

В завершении мероприятия лектор выразила надежду, что студенты заинтересуются богатой историей исследований Арктики, захотят больше узнать о людях, которые внесли весомый вклад в изучение кораблестроения и освоения дальних земель.