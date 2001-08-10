Тихоокеанское
Сахалинцы отсортировали более 280 тонн вторсырья за октябрь

Среди лидеров октября традиционно оказались жители областного центра, сдавшие 231 тонну вторсырья, Анивского городского округа — более 13 тонн и 8 тонн раздельно собранного мусора сдали в Корсаковском городском округе. Стоит отметить достижение октября по сбору картона — 102 тонны, что является абсолютным рекордом региона среди всех месяцев текущего года. Всего же с начала текущего года жители Сахалинской области отправили на переработку более 1 900 тонн бумаги, стекла и пластика.

– Сахалинцы активнее присоединяются к раздельному сбору мусора, превращая сортировку отходов в важную часть повседневной жизни. Этим самым они вносят ценный вклад в сохранение чистоты региона. Перед отправкой на специализированные предприятия Дальнего Востока и Сибири, вторичные ресурсы проходят тщательную переработку, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов. 

Несмотря на значительные достижения, остается актуальной проблема пренебрежения правилами сортировки среди части жителей. Нередко посторонние предметы оказываются в специальных синих контейнерах, предназначенных исключительно для раздельного сбора отходов. Только за октябрь было выброшено более 16 тонн не подлежащих переработке отходов, а с начала года насчитали уже 165 тонн не перерабатываемых отходов.

– Сначала было интересно сколько отходов за неделю у нашей семьи. Когда увидели, как много вторсырья, были очень удивлены, а ведь это всего лишь одна квартира. А сколько вторсырья может собрать один дом? А если в каждой семье будут разделять отходы, это будет весомым вкладом в экологию, - делится южносахалинка Ольга Малышева.

Работа по раздельному накоплению отходов в островном регионе осуществляется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель нацпроекта – к 2030 году осуществить полный переход на раздельный сбор и сократить объемы захораниваемых бытовых отходов вдвое. Для достижения этих целей необходима поддержка всех жителей региона.

