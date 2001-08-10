Вице-мэр Денис Ю и представители администрации встретились с жителями Владимировки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие длилось более двух часов. Традиционно на вопросы горожан также отвечали руководители профильных структур администрации Южно-Сахалинска, ресурсоснабжающих организаций, представители компании «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск».
Ключевыми темами для обсуждения стали вопросы газификации и централизованного водоснабжения территории. Жителей проинформировали о текущей работе в этих направлениях: сейчас администрация плотно занимается вопросами поэтапного подключения домовладений к газовым сетям. Основной объем работ планируется выполнить к лету 2026 года. Что касается водоснабжения - Управление капитального строительства завершило работу по строительству сетей в рамках семи этапов проекта. На данный момент проводится промывка трубопроводов, что является завершающим шагом перед вводом системы в эксплуатацию. Вся информация о возможности технологического присоединения, получении технических условий также доведена до горожан.
В ходе прямого диалога прозвучали и вопросы, касающиеся текущего содержания дорог, освещения, водоотводных канав и прочее. Часть из них были решены непосредственно на месте, по другим назначены сроки исполнения и взяты на контроль.
Важным результатом встречи стало оперативное решение значительной части озвученных проблем, часть вопросов жителей находятся в работе администрации города и профильных служб.
- Встреча прошла очень информативно и продуктивно. Нам удалось донести до людей алгоритмы действий по ключевым проблемам, разъяснить, куда обращаться за информацией. По ряду вопросов мы будем сопровождать жителей в индивидуальном порядке, - подчеркнул Денис Ю. - Прямой диалог с горожанами — это инструмент, который значительно ускоряет все процессы. Для нас такие встречи чрезвычайно полезны: мы получаем прямую обратную связь, слышим мнение людей о нашей работе и о тех решениях, которые мы применяем.
Напомним, выездные встречи с населением в селах и планировочных районах проводятся по поручению мэра Сергея Надсадина. Они позволяют горожанам обсуждать и решать проблемы в формате открытого диалога с администрацией.
Анонсы таких мероприятий размещаются на официальном сайте муниципалитета, а также в аккаунтах администрации и мэра в социальных сетях https://hipolink.net/yuzhnosakhalinsk_official.
