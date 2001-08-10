Тихоокеанское
информационное агентство
7 Ноября 2025
Сейчас 16:02
Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
11:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники Росгвардии провели более 40 проверок за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории области продолжаются мероприятия по контролю оборота оружия. За короткую рабочую неделю сотрудники ведомства осуществили проверки более 40 мест хранения оружия граждан и организаций, нарушения выявили у четырех граждан-владельцев оружия. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, изъяли 21 патрон, 5 единиц огнестрельного оружия и аннулировали одно разрешение на его хранение и ношение. Кроме того, в Южно-Сахалинске, у трех владельцев оружия, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, правоохранители изъяли травматический пистолет и 4 охотничьих ружья, одно из них – с нарезным стволом. В Корсакове, у охотника своевременного не прошедшего медицинское освидетельствование, изъяли 2  единицы огнестрельного нарезного оружия. Всего по результатам контрольных мероприятий изъято и помещено на временное хранение 12 единиц огнестрельного оружия и 21 патрон.

«Соблюдать требования законодательства – обязанность каждого владельца оружия, от этого зависит безопасность каждого из нас. Самыми распространенными нарушениями по прежнему остаются: несоблюдение условий хранения оружия,   нарушение сроков перерегистрации (продления) разрешений на хранение и ношение оружия и несвоевременное прохождение медицинского освидетельствования. Наша задача – не допустить беспечного отношения к этим требованиям и принять меры для обеспечения общественной безопасности», – отметил заместитель начальника отдела контроля оборота оружия центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Сахалинской области подполковник полиции Константин Бирюков.

За предоставлением государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности в территориальное управление Росгвардии поступило 46,  рассмотрено 42 обращения.

Напоминаем владельцам оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил хранения, ношения и безопасного обращения с оружием, а также о строгой ответственности за их нарушение.

