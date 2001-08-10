История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе сотрудники заповедника «Курильский» столкнулись с непростой ситуацией. В учреждение поступил молодой черный коршун (возраст до года) с травмой правого крыла, потерявший способность к полноценному полету. Коршун мог только слегка подлетывать над землей, но полноценно лететь не мог. Шансов на выживание у него не было, и было принято решение об изъятии птицы из естественной среды обитания.

Основная миссия заповедника – это охрана уникальных природных комплексов. Учреждение не является реабилитационным центром для диких животных, но сотрудники попытались помочь птице.

Первым шагом стал осмотр коршуна ветеринаром на Станции по борьбе с болезнями животных. Предварительный диагноз (вывих плечевого сустава) подтвердил, что самостоятельно в естественной среде птице не выжить, необходимо лечение и длительная реабилитация.

Не имея возможности самостоятельно заниматься лечением или оставить животное на постоянной основе в административном комплексе заповедника, специалист по связям с общественностью Мария Наумова начала активно искать варианты, где коршуну Гоше могли бы помочь. Откликнулся Московский центр по реабилитации птиц. Сложность заключалась не только в поиске подходящего учреждения, но и в организации транспортировки. Птицу нужно было переправить двумя авиарейсами: до острова Сахалин и до города Москва.

Нам был готов помочь с перевозкой энтомолог, работавший в тот момент на Кунашире, поскольку сам собирался лететь в Москву. Однако потребовалось время на согласование всех деталей, оформление документов и шанс был упущен. Также финансовый вопрос оставался открытым – в бюджет учреждения не заложены средства на содержание и транспортировку животных (билеты, корм и т.д.).

В поисках временного пристанища и возможного содействия, заповедник обратился в Южно-Сахалинский зооботанический парк. К счастью, сотрудники зооботанического парка с пониманием отнеслись к ситуации. Не смотря на то, что у них уже содержались две особи черного коршуна мужского пола, администрацией зооботанического парка было предложено принять травмированную птицу на реабилитацию или передержку.

30.09.25 благодаря слаженной работе и помощи многих неравнодушных людей, оказавших содействие в транспортировке, Гошу переправили в Южно-Сахалинск и передали на попечение зооботанического парка.

Там ему сделали рентген. Оказалось, что у птицы перелом лучевой и локтевой костей в области локтя. Уже произошло укорочение крыла с изменением оси. Даже если бы операция по восстановлению крыла прошла успешно, летать и эффективно охотится птица вряд ли бы смогла. Было принято решение оставлять Гошу в зооботаническом парке.