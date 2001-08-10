10:56, | Новости общества Сахалина и Курил
История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В августе сотрудники заповедника «Курильский» столкнулись с непростой ситуацией. В учреждение поступил молодой черный коршун (возраст до года) с травмой правого крыла, потерявший способность к полноценному полету. Коршун мог только слегка подлетывать над землей, но полноценно лететь не мог. Шансов на выживание у него не было, и было принято решение об изъятии птицы из естественной среды обитания.
Основная миссия заповедника – это охрана уникальных природных комплексов. Учреждение не является реабилитационным центром для диких животных, но сотрудники попытались помочь птице.
Основная миссия заповедника – это охрана уникальных природных комплексов. Учреждение не является реабилитационным центром для диких животных, но сотрудники попытались помочь птице.
Первым шагом стал осмотр коршуна ветеринаром на Станции по борьбе с болезнями животных. Предварительный диагноз (вывих плечевого сустава) подтвердил, что самостоятельно в естественной среде птице не выжить, необходимо лечение и длительная реабилитация.
Не имея возможности самостоятельно заниматься лечением или оставить животное на постоянной основе в административном комплексе заповедника, специалист по связям с общественностью Мария Наумова начала активно искать варианты, где коршуну Гоше могли бы помочь. Откликнулся Московский центр по реабилитации птиц. Сложность заключалась не только в поиске подходящего учреждения, но и в организации транспортировки. Птицу нужно было переправить двумя авиарейсами: до острова Сахалин и до города Москва.
Не имея возможности самостоятельно заниматься лечением или оставить животное на постоянной основе в административном комплексе заповедника, специалист по связям с общественностью Мария Наумова начала активно искать варианты, где коршуну Гоше могли бы помочь. Откликнулся Московский центр по реабилитации птиц. Сложность заключалась не только в поиске подходящего учреждения, но и в организации транспортировки. Птицу нужно было переправить двумя авиарейсами: до острова Сахалин и до города Москва.
Нам был готов помочь с перевозкой энтомолог, работавший в тот момент на Кунашире, поскольку сам собирался лететь в Москву. Однако потребовалось время на согласование всех деталей, оформление документов и шанс был упущен. Также финансовый вопрос оставался открытым – в бюджет учреждения не заложены средства на содержание и транспортировку животных (билеты, корм и т.д.).
В поисках временного пристанища и возможного содействия, заповедник обратился в Южно-Сахалинский зооботанический парк. К счастью, сотрудники зооботанического парка с пониманием отнеслись к ситуации. Не смотря на то, что у них уже содержались две особи черного коршуна мужского пола, администрацией зооботанического парка было предложено принять травмированную птицу на реабилитацию или передержку.
30.09.25 благодаря слаженной работе и помощи многих неравнодушных людей, оказавших содействие в транспортировке, Гошу переправили в Южно-Сахалинск и передали на попечение зооботанического парка.
Там ему сделали рентген. Оказалось, что у птицы перелом лучевой и локтевой костей в области локтя. Уже произошло укорочение крыла с изменением оси. Даже если бы операция по восстановлению крыла прошла успешно, летать и эффективно охотится птица вряд ли бы смогла. Было принято решение оставлять Гошу в зооботаническом парке.
В поисках временного пристанища и возможного содействия, заповедник обратился в Южно-Сахалинский зооботанический парк. К счастью, сотрудники зооботанического парка с пониманием отнеслись к ситуации. Не смотря на то, что у них уже содержались две особи черного коршуна мужского пола, администрацией зооботанического парка было предложено принять травмированную птицу на реабилитацию или передержку.
30.09.25 благодаря слаженной работе и помощи многих неравнодушных людей, оказавших содействие в транспортировке, Гошу переправили в Южно-Сахалинск и передали на попечение зооботанического парка.
Там ему сделали рентген. Оказалось, что у птицы перелом лучевой и локтевой костей в области локтя. Уже произошло укорочение крыла с изменением оси. Даже если бы операция по восстановлению крыла прошла успешно, летать и эффективно охотится птица вряд ли бы смогла. Было принято решение оставлять Гошу в зооботаническом парке.
На данный момент состояние коршуна хорошее, он находится под постоянным присмотром ветеринаров, проводится ежедневный контроль за физиологическим состоянием животного, кормление и уборка помещения. Были выполнены все необходимые профилактические мероприятия, такие как витаминизация, дегельминтизация, отбор анализов для исключения инфекций.
«Животное находится на карантине, но уже скоро должно переместиться в вольер к другим своим сородичам. Пол птицы пока остается для нас загадкой. Дело в том, что у коршунов половой диморфизм практически отсутствует и определить пол возможно либо по анализу крови, либо по брачному поведению», — поделился Артем Перов, заместитель директора по общим вопросам ГБУК "Сахалинский зооботанический парк".
Если коршун Гоша все же окажется «Глафирой», сотрудники зооботанического парка надеются создать постоянную гнездящуюся пару. А мы хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто был частью этой истории!
«Животное находится на карантине, но уже скоро должно переместиться в вольер к другим своим сородичам. Пол птицы пока остается для нас загадкой. Дело в том, что у коршунов половой диморфизм практически отсутствует и определить пол возможно либо по анализу крови, либо по брачному поведению», — поделился Артем Перов, заместитель директора по общим вопросам ГБУК "Сахалинский зооботанический парк".
Если коршун Гоша все же окажется «Глафирой», сотрудники зооботанического парка надеются создать постоянную гнездящуюся пару. А мы хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто был частью этой истории!
Выражаем благодарность нашим сотрудникам:
Марии Наумовой – за проявленную инициативу и координацию всех этапов спасения коршуна;
Сергею Стефанову и Дарье Чернышовой – за ежедневное кормление и наблюдение за состоянием животного;
Анастасии Циденковой – за консультационную и оперативную помощь;
Татьяне Давлетшиной – за безвозмездное предоставление запаса корма.
Людям и организациям, оказавшим содействие по спасению птицы:
Станции по борьбе с болезнями животных в пгт Южно-Курильск;
Местным жителям – Фомичеву Илье, Бардину Андрею, Денисову Евгению;
Московскому Центру помощи птицам;
Анастасии Потемкиной – организатору REPTILIUM;
Службе в пгт Южно-Курильск Пограничного управления по Сахалинской области ФСБ России;
И, конечно, благодарим Сахалинский зоологический парк, и всех его сотрудников, на чьи плечи легла забота о птице!
Марии Наумовой – за проявленную инициативу и координацию всех этапов спасения коршуна;
Сергею Стефанову и Дарье Чернышовой – за ежедневное кормление и наблюдение за состоянием животного;
Анастасии Циденковой – за консультационную и оперативную помощь;
Татьяне Давлетшиной – за безвозмездное предоставление запаса корма.
Людям и организациям, оказавшим содействие по спасению птицы:
Станции по борьбе с болезнями животных в пгт Южно-Курильск;
Местным жителям – Фомичеву Илье, Бардину Андрею, Денисову Евгению;
Московскому Центру помощи птицам;
Анастасии Потемкиной – организатору REPTILIUM;
Службе в пгт Южно-Курильск Пограничного управления по Сахалинской области ФСБ России;
И, конечно, благодарим Сахалинский зоологический парк, и всех его сотрудников, на чьи плечи легла забота о птице!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:42 Сегодня Сахалинэнерго проверило сети после землетрясения: повреждений нет, электроснабжение стабильно
09:01 Сегодня Юные таланты с Сахалина стали победителями на Международном фестивале в Харбин
10:17 Сегодня Министерство усиливает контроль за продажей БТН несовершеннолетним
10:56 Сегодня История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 15:26 Сегодня Вице-мэр Денис Ю и представители администрации встретились с жителями Владимировки
- 14:50 Сегодня На чемпионате ДФО по джиу-джитсу сахалинцы завоевали медали
- 11:35 Сегодня Сотрудники Росгвардии провели более 40 проверок за неделю
- 10:17 Сегодня Министерство усиливает контроль за продажей БТН несовершеннолетним
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?