Министерство усиливает контроль за продажей БТН несовершеннолетним
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Напоминаем гражданам и организациям, что министерство осуществляет государственный контроль (надзор) за продажей энергетиков на территории островного региона.
С 7 июня 2025 года КоАП РФ дополнен новой статьей 14.16.1 «Нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним».
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на:
- граждан — от 30 до 50 тыс. рублей;
- должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей;
- юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.
В случае выявления фактов продажи энергетиков несовершеннолетним просьба сообщать об этом в письменной форме.
Заявление можно подать как дистанционно, заполнив форму обращения гражданина на сайте министерства в разделе «Интернет-приемная граждан», так и подав обращение лично по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 107, каб.14. Задать вопросы и получить консультацию можно у специалистов отдела контроля министерства по телефонам: 8 (4242) 67-26-66, 67-26-67, 67-26-69, 67-26-75.
