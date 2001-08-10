Тихоокеанское
Министерство усиливает контроль за продажей БТН несовершеннолетним

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напоминаем гражданам и организациям, что министерство осуществляет государственный контроль (надзор) за продажей энергетиков на территории островного региона.

С 7 июня 2025 года КоАП РФ дополнен новой статьей 14.16.1 «Нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним».

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на:

  • граждан — от 30 до 50 тыс. рублей;
  • должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей;
  • юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

В случае выявления фактов продажи энергетиков несовершеннолетним просьба сообщать об этом в письменной форме.

Заявление можно подать как дистанционно, заполнив форму обращения гражданина на сайте министерства в разделе «Интернет-приемная граждан», так и подав обращение лично по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 107, каб.14. Задать вопросы и получить консультацию можно у специалистов отдела контроля министерства по телефонам: 8 (4242) 67-26-66, 67-26-67, 67-26-69, 67-26-75.

