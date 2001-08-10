Сахалинэнерго проверило сети после землетрясения: повреждений нет, электроснабжение стабильно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели оперативный осмотр ключевых объектов электросетевого хозяйства в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах после землетрясения, зарегистрированного накануне вечером. По результатам проверки повреждений основного и вспомогательного оборудования не выявлено. Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Сахалине 6 ноября в 21:54 по местному времени. По данным сейсмологов, гипоцентр сейсмического события находился на глубине 6,3 км в районе реки Ульва. Эпицентр толчков располагался в 7 км от села Иркир.

Подземные толчки ощущались в ряде населенных пунктов с силой до 6 баллов (села Иркир, Арги-Паги, Чир-Унвд, Адо-Тымово), до 5 баллов — в селах Ныш и Ныш-2, и до 4 баллов — в других населенных пунктах.

В настоящее время угрозы нарушения энергоснабжения в районах, попавших в зону землетрясения, отсутствуют. Компания продолжает мониторинг состояния энергооборудования.