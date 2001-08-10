Юные таланты с Сахалина стали победителями на Международном фестивале в Харбин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 30 октября по 3 ноября в китайском городе Харбин состоялся Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Энергия таланта» Право представить Сахалинскую область на таком масштабном событии завоевали победители Всероссийского отборочного тура, который проходил 14-15 июня в Южно-Сахалинске.
В состав делегации вошли около 140 артистов из 5 муниципальных округов Сахалинской области. Каждый коллектив подготовил по два конкурсных номера в разных жанрах – от вокала и хореографии до театрального и циркового искусства.
– «Для сахалинских ребят это не только возможность показать свое мастерство, но и шанс обменяться опытом с творческими коллективами из других стран. Поездка также стала возможной благодаря поддержке родителей и муниципальных властей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам принять участие в этом уникальном международном фестивале. Ребята еще долго будут обсуждать и вдохновляться этой поездкой», – прокомментировал Александр Гаранин, председатель Сахалинского регионального отделения Национальной системы «ИНТЕГРАЦИЯ», который возглавлял сахалинскую делегацию.
Учредителями Фестиваля являются Департамент культуры и туризма провинции Хэйлунцзян (г. Харбин), Дворец детского творчества г. Харбин, Комсомольская организация г. Харбин и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция».
Следующий сезон Всероссийского этапа Международного фестиваля-конкурса «Энергия таланта» состоится 13 – 14 декабря 2025 года в городе Южно-Сахалинске.
Победителями от Сахалинской области стали:
Хореографический ансамбль «GRAZIE MILLE» с. Стародубское – Лауреаты 1 степени.
Номинация - народный стилизованный танец, ансамбль, смешанная средняя
Елисеева Лияна пгт. Вахрушев - Лауреат 1 степени.
Номинация: "Детская песня, соло" до 6 лет .
Сер Мия г. Южно-Сахалинск - Лауреат 1 степени.
Номинация: "Эстрадная вокал, соло" до 6 лет .
Безруков Роман г. Александровск-Сахалинский - Лауреат 1 степени.
Номинация: "Народный танец, соло" старше 21 лет.
Кондрашова Наталья г. Южно-Сахалинск - Лауреат 1 степени.
Номинация: "Народный вокал, соло" старше 21 лет.
Котова Полина г. Поронайск - Лауреат 1 степени.
Номинация: "Эстрадный вокал, соло" 14 -16 лет.
Хореографический ансамбль «Озорные каблучки» г. Долинск – Лауреаты 1 степени.
Номинация - народный стилизованный танец, ансамбль, смешанная средняя
Образцовый художественный коллектив Театр танца «Угол зрения» г. Поронайск - Лауреат 1 степени.
Номинация: «Народный стилизованный танец. Ансамбль, смешанная категория»
Образцовый художественный коллектив Театр танца «Угол зрения» г. Поронайск - Лауреат 1 степени.
Номинация: «Народный танец. Ансамбль, смешанная категория»
Образцовый художественный коллектив Театр танца «Угол зрения» г. Поронайск - Лауреат 1 степени.
Номинация: «Народный танец. Ансамбль» 14-16 лет
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:42 Сегодня Сахалинэнерго проверило сети после землетрясения: повреждений нет, электроснабжение стабильно
09:01 Сегодня Юные таланты с Сахалина стали победителями на Международном фестивале в Харбин
10:17 Сегодня Министерство усиливает контроль за продажей БТН несовершеннолетним
10:56 Сегодня История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 15:26 Сегодня Вице-мэр Денис Ю и представители администрации встретились с жителями Владимировки
- 14:50 Сегодня На чемпионате ДФО по джиу-джитсу сахалинцы завоевали медали
- 11:35 Сегодня Сотрудники Росгвардии провели более 40 проверок за неделю
- 10:17 Сегодня Министерство усиливает контроль за продажей БТН несовершеннолетним
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?