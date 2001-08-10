Юные таланты с Сахалина стали победителями на Международном фестивале в Харбин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 30 октября по 3 ноября в китайском городе Харбин состоялся Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Энергия таланта» Право представить Сахалинскую область на таком масштабном событии завоевали победители Всероссийского отборочного тура, который проходил 14-15 июня в Южно-Сахалинске.

В состав делегации вошли около 140 артистов из 5 муниципальных округов Сахалинской области. Каждый коллектив подготовил по два конкурсных номера в разных жанрах – от вокала и хореографии до театрального и циркового искусства.

– «Для сахалинских ребят это не только возможность показать свое мастерство, но и шанс обменяться опытом с творческими коллективами из других стран. Поездка также стала возможной благодаря поддержке родителей и муниципальных властей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам принять участие в этом уникальном международном фестивале. Ребята еще долго будут обсуждать и вдохновляться этой поездкой», – прокомментировал Александр Гаранин, председатель Сахалинского регионального отделения Национальной системы «ИНТЕГРАЦИЯ», который возглавлял сахалинскую делегацию.

Учредителями Фестиваля являются Департамент культуры и туризма провинции Хэйлунцзян (г. Харбин), Дворец детского творчества г. Харбин, Комсомольская организация г. Харбин и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция».

Следующий сезон Всероссийского этапа Международного фестиваля-конкурса «Энергия таланта» состоится 13 – 14 декабря 2025 года в городе Южно-Сахалинске.

Победителями от Сахалинской области стали:

Хореографический ансамбль «GRAZIE MILLE» с. Стародубское – Лауреаты 1 степени.

Номинация - народный стилизованный танец, ансамбль, смешанная средняя

Елисеева Лияна пгт. Вахрушев - Лауреат 1 степени.

Номинация: "Детская песня, соло" до 6 лет .

Сер Мия г. Южно-Сахалинск - Лауреат 1 степени.

Номинация: "Эстрадная вокал, соло" до 6 лет .

Безруков Роман г. Александровск-Сахалинский - Лауреат 1 степени.

Номинация: "Народный танец, соло" старше 21 лет.

Кондрашова Наталья г. Южно-Сахалинск - Лауреат 1 степени.

Номинация: "Народный вокал, соло" старше 21 лет.

Котова Полина г. Поронайск - Лауреат 1 степени.

Номинация: "Эстрадный вокал, соло" 14 -16 лет.

Хореографический ансамбль «Озорные каблучки» г. Долинск – Лауреаты 1 степени.

Номинация - народный стилизованный танец, ансамбль, смешанная средняя

Образцовый художественный коллектив Театр танца «Угол зрения» г. Поронайск - Лауреат 1 степени.

Номинация: «Народный стилизованный танец. Ансамбль, смешанная категория»

Образцовый художественный коллектив Театр танца «Угол зрения» г. Поронайск - Лауреат 1 степени.

Номинация: «Народный танец. Ансамбль, смешанная категория»

Образцовый художественный коллектив Театр танца «Угол зрения» г. Поронайск - Лауреат 1 степени.

Номинация: «Народный танец. Ансамбль» 14-16 лет