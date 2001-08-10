Асфальтирование первого участка проспекта Мира завершат в ноябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг мэр Сергей Надсадин вместе с руководителями профильных структур провел выездное совещание на объекте. Проспект Мира — ключевая транспортная артерия города. Капитальный ремонт поделен на два этапа: от ул. Сахалинской до ул. Пионерской и от ул. Пионерской до ул. Украинской. Сейчас работы на первом участке уже находятся в стадии завершения.

Работы идут активно, но вместе с тем наблюдается отставание от графика.

- Для минимизации этих рисков разработан детальный план мероприятий. Основная задача — завершить работы по асфальтированию проезжей части проспекта Мира до середины ноября при условии благоприятной погоды и соблюдения температурного режима, - отметил Сергей Надсадин.

Особое внимание уделяется тротуарам с восточной стороны, где еще предстоит проложить инженерные сети. Для контроля за выполнением работ будет разработан подневный график, а уже на следующей неделе планируется повторный выезд на объект.

- После прокладки сетей водоснабжения и связи приступим к асфальтированию тротуарных зон. Полный комплекс работ, включая заезды и проезды, планируется завершить до конца ноября. В декабре приступим к пусконаладочным работам по сетям электроснабжения, в том числе наружному освещению, - сообщил заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник.

Отметим, на втором участке проспекта Мира от ул. Пионерской до ул. Украинской уже ведутся работы. Проведен демонтаж мостового сооружения, обустроен временный мост. Сейчас идет подготовка к установке фундамента нового мостового перехода.

В рамках второго этапа проекта также предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуарных зон, модернизация инженерных коммуникаций, установка современного наружного освещения. Завершение всех работ по капитальному ремонту проспекта Мира планируется в следующем году.